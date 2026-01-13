快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台達電技術領先 同業變股東

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

AI需求強勁，台達電（2308）挾電源及液冷系統領先技術，從零組件供應商升級為系統整合商，成為新一代AI新霸主，不少電源同業看好台達電的技術優勢，從競業變股東。台達電年報顯示，電源廠群電、全漢均有投資台達電。

法人表示，輝達新一代Vera Rubin平台同樣採用液冷，機櫃內水冷板、快接頭、分歧管、 CDU／Sidecar等液冷元件仍為必要組件，Sidecar主要供應商台達電同樣受惠。

AI是2025年台達電營運成長最重要的引擎，其中，受惠輝達GB300出貨成長激勵，帶動液冷放量。法人看好，未來液冷將成為AI資料中心散熱主流趨勢，台達電2026年液冷營收有望倍增，達到30億美元至35億美元。

市場人士分析，在AI資料中心，電源廠扮演的角色已不僅止於提供電源，而是設備整合供應商，尤其液冷散熱若有漏水的疑慮，更不是每家賠得起，台達電的技術領先優勢在AI晶片加快迭代更新下已無人能出其右，隨台達電積極朝上游整合，未來將進一步直球對決西門子、施耐德等國際集團。

依據公開資訊站資料，前五大電源廠中，全漢及群電均有轉投資台達電及台積電，其中，至去年第3季為止，以群電持有台達電100張股票最多。

台達電 AI 群電

延伸閱讀

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

信驊大咬代理式AI商機

「AI 缺電荒」馬斯克強攻儲能 台達電、光寶等接單可期

旺矽 獨供輝達CPO測試設備

相關新聞

三大干擾…台塑四寶去年虧損 上季獲利增9.1倍

台塑四寶昨（12）日公布2025年營運表現，受到中國大陸新產能衝擊全球供需，加上貿易政策與匯率干擾，四大公司總營收1.3...

中鋼開月盤 五大鋼品全漲 近五月首見 有望引領鋼價進入新一輪上升周期

中鋼昨（12）日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元。月盤五大品項鋼材全部上漲，為近五個月來首見，引領鋼價進入新...

高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業...

亞泥蟬聯幸福企業金獎

亞洲水泥昨（12）日發布，憑藉穩健的經營表現與完善的人才制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業」製造業金獎。

中鋼2025年業績低谷 下滑12%

中鋼昨（12）日公告去年12月營收255億元、年減13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,1...

台達電技術領先 同業變股東

AI需求強勁，台達電挾電源及液冷系統領先技術，從零組件供應商升級為系統整合商，成為新一代AI新霸主，不少電源同業看好台達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。