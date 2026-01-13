台達電技術領先 同業變股東

AI需求強勁，台達電（2308）挾電源及液冷系統領先技術，從零組件供應商升級為系統整合商，成為新一代AI新霸主，不少電源同業看好台達電的技術優勢，從競業變股東。台達電年報顯示，電源廠群電、全漢均有投資台達電。

法人表示，輝達新一代Vera Rubin平台同樣採用液冷，機櫃內水冷板、快接頭、分歧管、 CDU／Sidecar等液冷元件仍為必要組件，Sidecar主要供應商台達電同樣受惠。

AI是2025年台達電營運成長最重要的引擎，其中，受惠輝達GB300出貨成長激勵，帶動液冷放量。法人看好，未來液冷將成為AI資料中心散熱主流趨勢，台達電2026年液冷營收有望倍增，達到30億美元至35億美元。

市場人士分析，在AI資料中心，電源廠扮演的角色已不僅止於提供電源，而是設備整合供應商，尤其液冷散熱若有漏水的疑慮，更不是每家賠得起，台達電的技術領先優勢在AI晶片加快迭代更新下已無人能出其右，隨台達電積極朝上游整合，未來將進一步直球對決西門子、施耐德等國際集團。

依據公開資訊站資料，前五大電源廠中，全漢及群電均有轉投資台達電及台積電，其中，至去年第3季為止，以群電持有台達電100張股票最多。