台糖2025年賺74億 登頂

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台糖董事長吳明昌昨（12）日宣布，台糖2025年營業利益達46.98億元，若含業外收入，稅後淨利74.68億元，創新高。他並宣布，將從績效獎金內的首長獎勵金普發給台糖3,080名員工每人3,600元。

今年台糖迎來80周年慶，吳明昌昨日與媒體茶敘，在去年獲利表現方面，吳明昌表示，台糖七大事業部中，油品、休憩、商銷等三大事業部賺錢，不過，砂糖、生技、精緻農業、畜殖等四大事業部虧損，七大事業部合計虧損0.95億元。

台糖土地活化、租金挹注則是「大補丸」。2025年台糖營業收入316.39億元，營業利益46.98億元。若再加上轉投資台灣高鐵收益及外匯操作等業外收入，稅後淨利74.68億元寫下新高。

