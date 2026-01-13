高力國際：2026年商辦 穩中求進

展望2026年商用不動產市場，高力國際董座劉學龍認為，市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並且點出四大趨勢，包括工業不動產維持擴廠紅利、美中科技戰讓國內資本支出流向海外、電力以及能源供應穩定度將成為吸引企業設點的關鍵之一、人口結構改變帶動國內健康村和養生村等發展。

高力國際昨（12）日發布「2025年第4季商用不動產及土地投資市場調查」，在經濟強勁成長與科技產業擴張的雙引擎帶動之下，2025年全年商用不動產交易金額高達1,675億元、創歷史次高紀錄，僅次於2024年歷史高點，成交產品以廠房為最大宗、達622億元，占整體37%。

尤其科技業2025年全年投入586億元購置廠房，占整體35%，成為商用不動產一大支柱。

2025年土地市場因受政策壓力、銀行資金緊縮所擾，呈現保守氛圍，全年交易額僅1,492億元，較2024年下跌三成，寫近五年次低水準，建商購地動能明顯萎縮，2025年全年成交金額僅609億元、成交占比跌破五成、僅剩41%，開發商不論交易金額或占比均寫下近五年新低。

展望2026年商用不動產市場，高力國際董事長劉學龍認為，商用市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並將出現四大趨勢，第一，2026年AI技術及跨領域應用將持續深化，預期相關供應鏈的出口與擴產動能仍具支撐力，短期內工業不動產將維持擴廠紅利。

第二，地緣政治將持續驅動企業海外布局，美中科技戰與供應鏈安全的考量，將使資本支出逐漸流向海外，恐壓縮國內長期投資動能；第三，人口結構改變將重塑經濟結構跟空間需求，應創造市場新需求，針對高齡及單身族群設計產品與服務，包括單身、健康、寵物、美容等偏重個人體驗的新興經濟，甚至進一步帶起國內健康村和養生村等發展。

第四，在全球進入AI快速成長的時代，運算以及資料中心的需求勢必增加，電力及能源供應的穩定度則將成為吸引企業設點的關鍵之一。

2026年商辦租賃市場部分，高力國際董事長劉學龍認為，台北市商辦的供給競爭揭開序幕，預估2026年台北市中心區新增商辦租賃供給約8.5萬坪、2027年約7.3萬坪、2028年約13.8萬坪將釋出，市場供給承壓最大的時候落在2028年，屆時空置率可能介於15%~20%之間，未來三年租金漲幅將持續受到壓縮。