Yahoo拍賣啟動全新公益頻道 徐若瑄領軍五藝人星光義賣

公益也能成為拍賣平台最有溫度的競標體驗。Yahoo拍賣啟動全新「公益頻道」，以平台最具特色的競標為核心，串聯名人影響力、粉絲互動與公益行動，轉化為全台「數位善意轉運站」。

首波攜手藝人徐若瑄發起「衣起把愛傳下去」公益競標活動。集結金馬影后舒淇、甜心教主王心凌、雙金影后賈靜雯、最強製作人林心如，以及女星陳怡蓉，共六位一線天后聯手，即日起至1月18日在Yahoo拍賣發起「衣起把愛傳下去」公益競標義賣活動，透過特色競標機制與擴散力，滿足粉絲與藏家的收藏夢，競標所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量，轉化為實質支持，展現數位公益的影響力。

Yahoo拍賣指出，近年消費者不再只追求價格，更重視參與感與意義感。公益競標結合「出價互動」、「限時競逐」與「收藏價值」，讓消費行為也能輕鬆轉化為公益行動，成為近年用戶高度共鳴的參與模式。Yahoo拍賣2025年共舉辦12檔公益競標活動，串聯社福團體與名人響應，累計募集金額破2,000萬元，對接八大公益團體的需求，包括第一社福基金會、球芽基金會等。未來，Yahoo拍賣公益頻道希望以固定策展方式，串連公益專案、名人與NPO團體等，讓拍賣成為連結粉絲、名人與公益的重要節點，讓愛心透過一鍵競標，在數位世界被持續放大。

徐若瑄自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，成為她多年來以正能量回饋社會的行動力，至今已持續長達22年。早期徐若瑄親自從日本運回三、四十箱衣物扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式，累計捐出的衣物高達5,000件以上。日前她在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價結標，展現「名人影響力×拍賣互動」的放大效應。此次發起最新義賣活動，再度擴大陣容，更將影視天后的光環轉化為實質的助人力量。

本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至1月18日在Yahoo拍賣正式登場，共計六位天后捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含徐若瑄2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。