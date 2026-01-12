七期外溢效應 台灣大道西屯生活圈五年漲65.1%最保值

根據實價登錄資料顯示，台中市西屯台灣大道沿線預售屋均價五年間成長逾六成，還有單元二和文心路捷運沿線，憑藉既有商圈基礎與完善交通網絡，得以銜接七期外溢買盤，吸引達麗、雙橡園、精銳、陸府、興富發、新美齊和允將等品牌建商陸續插旗，形塑新一波房市熱區。

房地產業者指出，在七期房價持續攀升、推案密度趨於飽和的情況下，區內可開發素地日益稀缺，也使建商近年不再僅聚焦七期核心，而是轉向鄰近七期、生活條件已然成熟的周邊區段，這股「外溢」效應正持續發酵中。

根據實價登錄資料統計，西屯台灣大道沿線預售屋均價自110年每坪42.56萬元，到114年已成長至每坪70.27萬元，五年間漲幅達65.1%。即使近期整體房市交易量明顯收斂，價格走勢仍展現相對穩健表現，顯示台灣大道作為市中心核心幹道，在市場修正階段仍維持一定的保值與抗跌性。

西屯台灣大道沿線預售市場，去年成交均價已站穩7字頭，全年共成交128筆。其中，達麗建設推出的「達麗拾穗」累計成交57筆，占整體成交量近一半，成為區段內量能表現最為突出的個案。

該案除具備上市櫃建商背景外，基地條件亦具稀缺性，三面臨路的角地條件，以及步行可達未來捷運藍、綠線交會站「市政府站」的交通優勢，有效提升通勤便利性，吸引市中心換屋與自住買盤進場。

在產品規劃方面，「達麗拾穗」由中日建築團隊MAG操刀，規劃21至38坪、2至3房配置，樓高3.35米，整體設計採高綠覆率配置，地面層透過喬木與灌木形塑街廓綠意，並以退縮花園方式拉開棟距，改善採光與通風條件。根據實價登錄資料顯示，目前最高成交單價達每坪78.21萬元，反映台灣大道核心路段的價格支撐力。

台灣大道上還有「興富發惠國段90地號」案，基地面積達2,593坪，並邀請國際建築事務所Aedas操刀外觀設計。該案預計於2028年完工，屆時將成為台中最高大樓。

緊鄰七期的南屯文心捷運軸線，新美齊以每坪338萬元、總價38.83億元取得文心路、公益路口原BMW保養廠的1,149坪土地，這次與相鄰的允將1,183坪土地結合，將規劃推出1,024戶住宅，以及店舖、辦公室等產品。

此外，七期生活圈中的單元二推案動能同樣強勁，多筆新案齊發帶動市場話題升溫。根據實價登錄顯示，精銳建設推出的「精銳ABBA」最高成交單價為每坪81.2萬元；陸府建設推出的「續森」最高單價為每坪92.7萬元；而「雙橡園1518」最高成交單價達每坪93.3萬元，顯示七期生活圈的住宅市場在品牌建商帶動下，熱度居高不墜。

台灣房屋信實重慶店長張祐晨指出，相較重劃區仍需時間發酵，台灣大道、文心路與單元二等區段，因交通條件與商圈成熟度上已具備完整基礎，加上品牌建商密集佈局，已逐步形成可承接七期外溢買盤的關鍵帶。