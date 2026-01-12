趨勢觀察／企業數位轉型 善用AI提升競爭力

數位轉型始終是企業維持競爭力的關鍵。兩年前，台灣企業對包括人工智慧（AI）在內的新興技術仍抱持審慎態度，然而，隨著技術快速成熟與應用場景擴大，AI已從概念驗證與局部試點，逐步走入企業的核心營運與決策流程。對企業經營者而言，關鍵已不再只是導入或使用AI，而是如何透過AI強化競爭力，為企業創造可衡量的營運價值。

專屬模型架構彈性取勝

若2023至2025年是生成式AI的快速成長期，那麼2026年將是AI「實用性」真正接受檢驗的關鍵一年。企業已從關注AI能否運作，轉向衡量是否能在特定業務場景中持續創造可量化的商業價值。

正因如此，我們正邁入AI的「專業化」階段。企業不再追求無所不能的通用模型，而是期待能真正貼近自身產業特性、資料結構與營運需求的專屬模型；同時，也希望保有足夠的架構彈性，讓AI工作負載能依需求在地端、雲端或邊緣端運行。專業化智慧與架構彈性的結合，將是形塑2026年企業AI發展的核心關鍵。

這樣的轉變，也反映在企業對新一代AI型態的期待上。IDC日前的研究指出，七成亞太區企業預期，代理式AI將在未來18個月內對其商業模式產生顛覆性影響。這意味著AI的未來不在於模型規模的競逐，而在於是否具備可解釋、可治理，並能在特定產業和工作流程中穩定運作與規模化的能力。

AI真正落地的關鍵不只在模型，更在於是否具備能承載AI的基礎架構。隨著AI愈來愈仰賴即時資料、分散式系統與專用運算資源，企業渴望高效能、低延遲與彈性的虛擬化架構。

展望2026年，企業將逐步採用在單一營運模型下整合虛擬機、容器與專用運算的混合雲架構，協助企業在維持對敏感與受監管工作負載控管的同時，善用公有雲的彈性與規模，並將智慧能力延伸至邊緣端。對金融等高度監管產業而言，這樣的架構平衡，正逐漸成為支撐風險管理、合規與客戶服務現代化的基礎。

四方向養成高度適應力

然而，即使技術與環境到位，企業仍需正視「人」是否準備好了。真正成功的AI轉型來自文化與技術的並進。企業的韌性在於能否持續適應變化、快速學習，並在每一波技術浪潮中前行。

為打造具高度適應力的企業，建議企業聚焦以下四個方向：

第一，建立清晰且共享的AI需求視角。從具體且高價值的商業挑戰出發，訂立明確的KPI，並在推動過程中持續檢視與調整。

第二，培養軟硬實力並進的開放文化。透過開放的企業文化鼓勵嘗試與學習，並持續投資員工技能培訓，讓文化轉型與技術能力同步提升。

第三，採用跨環境且統一的平台。AI工作負載往往分散於多個環境，企業須透過一致的平台統一管理資料、應用程式與模型，降低複雜度並提升彈性。

第四，先現代化，再推動AI。AI應立基於現代化之上，導入AI前，企業應先從專有、孤立的系統轉向開放、靈活且一致的混合雲平台，AI才能發揮長期價值。

正確的模型、在正確的環境中、建構於正確的架構之上，將定義企業AI的下一個階段。邁入2026年，開放性、彈性與協作仍將是協助企業將AI從潛力轉化為可衡量成果的關鍵，而開源將持續作為支撐這股創新動能的重要基石。