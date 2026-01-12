快訊

數位沛方／釐清目標 做好年度規劃

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

每到新的一年，很多企業都會進入一種熟悉的狀態：訂目標、排計畫、開會、喊口號，接著開始投入執行。但我這幾年在顧問與企業內訓現場看到最多的狀況是大家很努力，卻不一定很清楚。不一定清楚什麼？企業會忙著執行，卻沒有回頭確認清楚方向是否偏掉；忙著做計畫，卻不清楚這些計畫是否真的有用。

新的一年開始，正是企業最適合「停下來檢視」的時間點，我們可以從幾個面向來思考。

一、公司做的是「年度規劃」，還是只是「年度待辦清單」？

很多企業說自己有年度規劃，但仔細一看，內容通常長這樣：

•今年要提升品牌知名度

•今年要拓展更多不同客群

•今年要做更多行銷推廣來提升業績

這些不是規劃，而是願望清單。真正有用的年度規劃，至少要回答三個問題：

1、今年最重要的一件事是什麼？

2、如果資源有限，哪些事情可先不做？

3、什麼情況下，會知道自己走偏了？

如果新的計畫裡，如果沒有「取捨」，那多半只是把去年的事情換個年份再寫一次，然後把數據目標又疊高而已。

這些情況每年在輔導廠商時都會遇到，最後通常是再帶著他們重新聚焦，但往往這時候已經浪費了部分的時間及資源，所以最好在開始時就要把這些問題先想清楚，才可以幫助公司更聚焦。

二、目標定錯了，後面做再多都只是消耗

很多企業在一開始就犯了一個致命錯誤：把手段當成目標。例如：

•今年要做社群經營及投放廣告

•今年要導入AI或數位轉型

但這些應該是為了解決某個明確的經營問題，而必須要做的事情，也就是說，這兩點都屬於工具及過程，而不是目標結果，舉例來說，做這些事情，背後的目標可能是：

•想要降低客戶流失率？

•想要提升回購率？

•想要縮短成交周期？

如果一開始沒有釐清「為什麼要做」，那後面不管社群發文多頻繁、廣告素材不斷改，最後都只會變成「我們好像什麼都做了，但效果不太明顯。」

例如有個賣高單價商品的企業，他希望可以帶來高質感的客群，但行銷公司都投放低單價商品來吸引客人，最後雖然有客人來到門市，但業務都抱怨根本不是對的客群，這就是沒有釐清要的是什麼就拚命做，最後發現根本無法達到效果。

企業真正的競爭力，從來不是在比「誰比較忙」，而是在比「誰能在有限資源下，做出正確選擇」。新的一年開始，與其急著定下目標往前衝，不如先停下來問問自己：我們現在做的每一件事，真的都指向同一個目標嗎？

如果答案還不夠清楚，那此時此刻要做的第一件事，是先重新聚焦再付諸行動。

商品 社群 廣告

