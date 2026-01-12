友善環境 創造卓越／碳定價落地 為碳交易奠基

歐盟自2005年啟動總量管制及排放交易體系（EU ETS），為世界上第一個多國參與的排放交易體系。

EU ETS採分階段管制，共計四階段，2021年開始為第四階段，受到ETS管制的產業部門需要在2030年前將其排放量減少62%（以2005年為基準年），自2024年海運業被納入管制，船運公司2025年需為70%排放購買配額，2026年達100%；航空業目前僅涵蓋歐洲經濟區（European Economic Area, EEA）內部航班，導致約三分之二排放未被定價，2026年修法預計將擴大納管範圍。

歐盟也預計於2027年將建築與道路運輸納入管制，預測EU ETS 2（ETS2）」碳價至2030年可能達每噸149歐元。為穩定市場，歐盟強化市場穩定儲備（Market Stability Reserve , MSR）機制，並提出提前啟動ETS2拍賣的構想。

EU ETS與碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM） 連動，強化對進口商品碳排放監管，避免外來碳排抵銷歐盟的減排努力。然而，EU ETS仍面臨挑戰。根據分析，歐盟2030年碳儲存目標存在約每年2,150萬噸的缺口，主要受限於碳捕捉與儲存項目的延遲與監管障礙。此外，ETS2可能導致家庭供暖與交通成本上升，引發部分成員國要求延後制度實施，以減輕民生壓力。

北美碳市場已進入制度重塑、政策深化與區域整合的關鍵階段。加州碳市場原有的「Cap-and-Trade」制度更名為「Cap-and-Invest」並將延長至2045年，為企業提供穩定的減排規劃環境。新制度強調碳抵換（offsets）納入總排放上限，自2026年起抵換額度提高至6%，但僅允許一半額度來自加州以外，並搭配配額註銷機制。加州空氣資源委員會（California Air Resources Board, CARB）也將於2029年前重新更新碳抵換方法學。

加州持續深化與加拿大魁北克的碳市場聯動，並計畫與華盛頓州建立三方聯合市場，預計2026年完成，擴大北美碳市場規模與影響力。加州碳市場透過跨州與跨國聯動強化市場韌性，深化制度並推動技術創新、確保社會公平。

然而，法規不確定性與川普政府行政命令等變因仍是重要挑戰。根據CARB與魁北克聯合拍賣結果，2025年2月拍賣價格為每噸29.27美元，但在行政命令發布後，市場期貨價格一度下探至22.5美元，低於拍賣底價，顯示市場對制度合法性與延續性的疑慮。

台灣方面，2025年台灣正式邁入「碳有價」時代，環境部於2024年8月公告碳費三項子法，並於2025年1月1日啟動碳費制度，針對年排放超過2.5萬公噸CO2e的企業徵收碳費，初期費率為新台幣300元╱噸CO2e。為鼓勵企業自主減量，政府設計了優惠費率制度，凡申請自主減量計畫並達成目標者可享有費率優惠。此舉標誌著台灣碳定價政策的正式落地，並為未來碳交易制度的推行奠定基礎。