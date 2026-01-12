台糖去年稅後淨利74.68億元創新高 董座拍板「這件事」鼓勵員工

台糖董事長吳明昌12日宣布，台糖2025年營業利益達46.98億元，若含業外收入，稅後淨利74.68億元，創新高。他並宣布，將從績效獎金內的首長獎勵金普發給台糖員工每人3,600元，預計約千萬元，以鼓勵員工。

台糖迎來80周年慶，吳明昌12日與媒體茶敘，說明今年80周年慶一系列重大活動，也宣布台糖2025年好成績。他強調，台糖所有產品都是要跟外界PK，未來台糖更注重數字管理，建立成本觀念；其次要加強整合行銷。

在台糖去年獲利表現方面，吳明昌表示，台糖7大事業部中，油品、休憩、商銷等三大事業部賺錢，不過，砂糖、生技、精緻農業、畜殖等四大事業部虧損，七大事業部合計虧損0.95億元。

台糖指出，台糖配合政府穩定物價，小包裝砂糖與沙拉油等長期十多年凍漲，另外因砂糖為戰略物資，為維持2座糖廠營運，台糖每年虧損4億元。至於畜殖事業，台糖養豬場斥資超過120億元改建，現改建進入尾聲虧損收斂，進度上約完成95%，預計今年7月可全數完工，下階段可進入豬隻試養半年，養豬頭數從2025年史上新低的14萬頭，恢復到27萬頭至33萬頭，台糖仍將是全台最大養豬戶。若農業部同意，長期將朝養50萬頭豬邁進。

不過台糖土地活化、租金挹注則是「大補丸」，包括近年南科大舉擴充園區，甚至園區廠商覓地蓋員工宿舍等，都找上台糖，用地需求高。2025年台糖營業收入316.39億元，營業利益46.98億元。與2024年度營業利益29.41億元相較，增加17.57億元。

此外，若再加上轉投資台灣高鐵（2633）收益及外匯操作等業外收入，吳明昌表示，稅後淨利74.68億元寫下新高，稅後較前一年大增18.23億元。

吳明昌上任一年多，非常重視員工，因2025年台糖稅後淨利創新高，他認為是員工努力，根據台糖的獎金獎勵辦法，首長有獎勵金運用權責，可把台糖績效獎金編列近千萬元，普發3,080名的台糖員工3,600元。台糖解釋，台糖每年約有5千萬元會用在獎勵特殊優良表現員工，由董事長決定，此次會從中撥出千萬元，剩餘4,000萬元仍維持獎勵特殊表現員工。