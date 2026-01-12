豐興12日開盤 廢鋼、鋼筋及型鋼產品基價維持平盤

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）12日開盤，廢鋼、鋼筋及型鋼產品基價維持平盤。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情穩中趨堅，美國大船廢鋼無最新報價外，日本2H廢鋼報價持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼上漲至305美元，澳洲鐵礦砂由每公噸106.5美元上漲至109.2美元。

上市鋼廠主管表示，近期國際廢鋼和小鋼胚半成品價格有撐，下游買盤開始進場補貨，但鋼筋市場整體仍顯疲弱，削價競爭情況持續，鋼筋缺乏漲價動能，大廠新價格平盤應對，進到「以盤代跌」的格局，後市榮枯仍要觀察整體需求及國際原料行情走勢而定。

