川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

中鋼2月盤價五大品項每公噸漲300元、5個月來首見 期待金馬年榮景

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼12日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元，月盤五大品項鋼材全部上漲。中鋼／提供
中鋼（2002）12日開出2月盤價，各類鋼品每公噸全面調漲300元，月盤五大品項鋼材全部上漲，為近5個月來首見，期待可銜接金馬年一波榮景，帶動鋼鐵產業正向發展。

上市鋼廠主管說，中鋼2月月盤新價從熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅、電磁鋼片等五大品項全部上漲，是去年9月月盤全品項調漲以來，至今再次月盤全上調，由於2月是農曆新年，年假過後緊接著進到3月，屆時時序邁進第2季，鋼市期待有新氣象。

中鋼指出，國際鋼市有諸多利基，包括全球經濟穩健發展，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚。

歐洲受惠財政刺激政策與俄烏和談契機，終端需求邁向復甦。中國大陸推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，有助改善房市與建設需求，進而提振鋼鐵市場情緒。隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升。

另一方面，貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸105美元至110美元區間；冶金煤行情上漲至每公噸215美元至220美元，鋼鐵生產成本持續上揚。

美、歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸40美元至50美元，歐盟CBAM於今年正式實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情；中國大陸內銷流通行情止穩回升，寶鋼2月平板類產品平盤、3月每公噸調漲人民幣100元、約14美元，加上人民幣兌美元走升，帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲，國際鋼價逐步脫離整理區間展現漲勢。

中鋼指出，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加以終端庫存位處低檔，供需結構改善有助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升周期。為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，針對2月月盤產品適度調漲反應成本，針對不同產業需求持續推動多元方案，提振下游接單動能，客戶應把握商機及早建立庫存，以共迎鋼市轉折向上契機。

