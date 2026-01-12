快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

我工具機出口金額大減 中、美2大市場同步下滑「創金融危機以來新低」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣機械工業同業公會今公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。本報資料照
台灣機械工業同業公會今公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。本報資料照

台灣機械工業同業公會今公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，與上年同期比較減少17.7%，其中對美國出口減少19.8%，對中國出口也減少21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑。主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，去年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。

公會說，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭。觀察2021年起至今年1月9日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日幣貶值幅度卻高達53.2%，兩者相差達42%，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失。

另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上大陸出口低價搶單，台灣工具機在標準機型與泛用機型無法在價格上與日、韓與大陸等地之業者競爭，是目前造成工具機出口金額大幅減少的重要因素。

至於去年整體機械出口29.90億美元，較上年同月成長14.3%，而去年全年的機械出口值為318.59億美元，較上年同期成長9.1%。公會分析是因AI半導體需求強勁，帶動電子設備12月出口增長35.7%、檢量測設備增長15.5%，而美國穩坐第一大出口國 ，全年出口83.39億美元。

公會說，去年12月台灣機械出口持續大幅成長，以美元計算同比增長14.3%，且自去年2月起已連續11個月呈現正成長，累計全年機械出口較上年同期成長9.1%，整體機械產業穩定增長。其中，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業表現亮眼連帶電子設備產品需求增加，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，12月出口分別增長35.7%與15.5%，累計1至12月出口亦分別增長10.2%與15.0%。

台幣匯率 工具機 半導體 AI

延伸閱讀

具對美談判經驗 大陸任命蔣成華任國際貿易談判副代表

大陸光電出口退稅 4月起取消

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

全台首架A350-1000來了！星宇航空K董親駕明早抵台

相關新聞

台塑年終獎金出爐！連續3年3個月本薪 平均每人進帳18萬元

石化產業不景氣持續，影響台塑四寶營運，台塑今公布今年年終獎金為「低標」的3個月，也是連續第三年發出3個月年終獎金，以台塑...

長榮航總經理孫嘉明：2026年營收、獲利再戰新高 7月將飛進華盛頓特區

長榮航空（2618）總經理孫嘉明12日記者會，宣布今年7月將飛進美國首都華盛頓DC，全面強化北美線布局，使得北美線7月前...

碳費今年開徵！262家工廠減量達標「可打二折」

為完善我國碳費制度，並確保國內產業在淨零轉型過渡期間之國際競爭力，環境部12日公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者...

我工具機出口金額大減 中、美2大市場同步下滑「創金融危機以來新低」

台灣機械工業同業公會今公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，與上年同期比較減少17.7%，其中對美國出口減少19....

台塑四寶年終獎金出爐 去年虧損10.93億影響、連續第三年發三個月本薪

台塑企業12日公布2025年年終獎金方案，受石化業景氣持續低迷，台塑四寶去年合計虧損約10.93億元，比起2024年獲利...

2025年12月動力電芯價格續漲 預估2026年第1季需求將小幅回調

根據TrendForce最新鋰電池價格研究報告披露，2025年12月電池級碳酸鋰均價大幅月增17%，達每公噸人民幣10....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。