我工具機出口金額大減 中、美2大市場同步下滑「創金融危機以來新低」

台灣機械工業同業公會今公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，與上年同期比較減少17.7%，其中對美國出口減少19.8%，對中國出口也減少21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑。主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，去年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。

公會說，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭。觀察2021年起至今年1月9日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日幣貶值幅度卻高達53.2%，兩者相差達42%，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失。

另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上大陸出口低價搶單，台灣工具機在標準機型與泛用機型無法在價格上與日、韓與大陸等地之業者競爭，是目前造成工具機出口金額大幅減少的重要因素。

至於去年整體機械出口29.90億美元，較上年同月成長14.3%，而去年全年的機械出口值為318.59億美元，較上年同期成長9.1%。公會分析是因AI與半導體需求強勁，帶動電子設備12月出口增長35.7%、檢量測設備增長15.5%，而美國穩坐第一大出口國 ，全年出口83.39億美元。

公會說，去年12月台灣機械出口持續大幅成長，以美元計算同比增長14.3%，且自去年2月起已連續11個月呈現正成長，累計全年機械出口較上年同期成長9.1%，整體機械產業穩定增長。其中，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業表現亮眼連帶電子設備產品需求增加，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼，12月出口分別增長35.7%與15.5%，累計1至12月出口亦分別增長10.2%與15.0%。