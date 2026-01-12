台塑四寶年終獎金出爐 去年虧損10.93億影響、連續第三年發三個月本薪

台塑企業12日公布2025年年終獎金方案，受石化業景氣持續低迷，台塑四寶去年合計虧損約10.93億元，比起2024年獲利84.58億元由盈轉虧，公司將連續第3年發出保底的三個月本薪。

台塑企業表示，四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪，上限七個月，下限三個月。

由於台塑企業四大公司2025年合計虧損約10.93億元，比起2024年獲利84.58億元由盈轉虧，依四大公司年終獎金計算公式，核發年終獎金月數是三個月本薪，此為連續第三年保底發出三個月本薪。