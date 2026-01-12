碳費今年開徵！262家工廠減量達標「可打二折」

為完善我國碳費制度，並確保國內產業在淨零轉型過渡期間之國際競爭力，環境部12日公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」。根據規定，若提自主減量計畫審查通過，並符合高碳洩漏風險者，碳費可打二折；統計收費對象465廠中，符合正面表列者有262家。

依照碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則，明定「類別一、行業別認定」及「類別二、維護產業國際競爭力」申請認定屬高碳洩漏風險者之資格條件。

環境部指出，高碳洩漏風險之認定並非無條件豁免，業者必須提出自主減量計畫並達成減量指定目標，方可適用排放量調整係數，以驅動實質減碳。「高碳洩漏風險」認定參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定。

高碳洩漏風險分為二大類：

個別事業除須符合前述資格條件外，亦須檢具「碳洩漏風險評估說明」，具體證明其確實受到碳洩漏風險之影響，做為審查認定依據。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打二折。環境部指出，公告高碳洩漏審核原則正面表列17個行業別，在收費對象465廠中，有262家屬於此類，排放量占比約為總排放量約七成。

有關申請程序，環境部說明，事業應於繳費當年度1月31日前提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查，並採逐年申請、逐年審查之方式辦理，以確保業者每一年度皆符合資格並落實自主減量計畫年度指定目標。

另考量制度上路初期，若事業已於2025年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於2026年4月30日前補送正式核定函。