長榮航總經理孫嘉明：2026年營收、獲利再戰新高 7月將飛進華盛頓特區

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空新年度看好客運平均票價差異不大，機票售價沒有最高只有更高，高艙等需求持續增加，推升整體客運收入。長榮航／提供
長榮航空（2618）總經理孫嘉明12日記者會，宣布今年7月將飛進美國首都華盛頓DC，全面強化北美線布局，使得北美線7月前就有機會提前達到周百班的規模。客貨雙好有信心營收、獲利再度挑戰史新高。

對於新年度客、貨運市場展望，孫嘉明指出，依舊看好，客運平均票價差異不大，機票售價沒有最高只有更高，高艙等需求持續增加，推升整體客運收入；至於貨運在AI需求續旺下，包機需求強勁，貨運有望全年沒有淡月，有信心營收、獲利再度挑戰史新高。

孫嘉明表示，2026年雖然只有兩架新機加入，然而機隊規模調整後，今年7月開航桃園直飛華盛頓DC，隨著華盛頓DC開航後，可以藉由轉機等方式，補足美國東南的航點領域，每周將飛航4班，未來北美直飛航點將達10個航點，有機會上半年就達到每周百班。

長榮航空北美的東南地區布局比較少一點，如果北美航網布局，必須要持續強化，DC是政治中心、紐約是財經中心，亞洲的人口蠻多的；轉機的旅客是主要的目標，轉機已占到6成，華盛頓DC的開航也是以這樣的旅客比率為主軸，台-美之間是3、4成。

長榮航空也會根據機隊規模增加航線布局，歐洲線會把原來的航線加密、機隊規模放大，米蘭航點預計元月16日開航，每天一班；目前正在評估考量開闢新航線，其中北歐是國內蠻喜歡去的地點，赫爾辛基也在評估當中，至於亞洲則是評估開航印度。

長榮航空12月的營收比預期還好，全年營收寫下史上次高。今年第1季開春客運訂位就傳出好成績；今年航空貨運也非常好，貨運AI需求已經占長榮航貨運營收比重5成。

2026年航空貨運持續看好，是因為去年前五個月的貨運價量都比前一年度成長，雖然6、7、8、9月受到美國對等關稅及小額包裹優惠，電商貨量減，貨運價格比去年也僅略為下滑；至於10、11、12月貨運需求又上來，運價也回升，貨收比去年12月最高，而且超過前一年度12月，也因為這樣的市場變化，在AI需求持續旺的情況下，公司持續看好2026年營運。

長榮航總經理孫嘉明(左二)12日召開記者會，客貨雙好有信心營收、獲利再度挑戰史新高。黃淑惠／攝影
長榮航空12日舉行茶會宣布今年7月將飛進美國首都華盛頓（DC），全面強化北美線布局。黃淑惠／攝影
長榮航空 華盛頓 航線 AI 電商 機票 關稅

