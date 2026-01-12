聽新聞
台塑年終獎金出爐！連續3年3個月本薪 平均每人進帳18萬元
石化產業不景氣持續，影響台塑四寶營運，台塑今公布今年年終獎金為「低標」的3個月，也是連續第三年發出3個月年終獎金，以台塑員工平均月薪60380元計算，每人可有18.11萬元進帳。
台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增或減1元，加或減發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。
2025年台塑企業四大公司依年終獎金計算公式，核發年終獎金月數是3個月本薪。
