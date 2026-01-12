2025年12月動力電芯價格續漲 預估2026年第1季需求將小幅回調

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
2025年12月電池級碳酸鋰均價大幅月增17%，達每公噸人民幣10.3萬元。圖為半固態鋰電池生產線。（新華社）
根據TrendForce最新鋰電池價格研究報告披露，2025年12月電池級碳酸鋰均價大幅月增17%，達每公噸人民幣10.3萬元，加上銅、鋁、鈷和電解液等原料價同步提高，推升方形鐵鋰、方形三元和軟包型三元動力電芯價格分別較11月上漲2-4%。

儲能電芯方面，2025年12月由於下游備貨持續支撐需求，整體產能利用率維持在較高水準，然磷酸鐵鋰正極材料、電解液、銅箔等原料漲價，電池廠商報價上調，儲能電芯均價月增2-3%。

TrendForce表示，2025年由於全球儲能市場擴張超乎預期，加乘整體電動車市場保持相對較大成長幅度，逐漸將鋰電池產業從供過於求推向供需平衡格局，部分供應鏈環節甚至於2025年下半年旺季時，開始轉向供需「緊平衡」。因此，經營鋰資源、碳酸鋰、電解液、鈷原料等業務的材料廠商，已率先扭轉業績困境。

展望2026年鋰電池產業前景，近年鋰、鈷、鎳等礦物原料因有供應限制措施，供給增速放緩。但隨著需求再次高速成長，或將導致這些關鍵礦物資源陷入緊缺。尤其在儲能市場，領先業者預估2026年儲能電池產業出貨年增率將上看40-50%，在樂觀情境下，全年出貨量將突破1,000GWh，成為今年鋰電池產業需求量成長幅度最大的市場。短期來看，預計儲能電芯價格將持穩，後續或將溫和上漲。

分析2026年動力電芯價格前景，因電動車市場受政策調整、補貼退場、貿易壁壘等影響，各區域增速分化，目前中國大陸市場持續領先，乘用車電動化率已破60%。然2026年受歐美電動化腳步放緩拖累，預料全球電動車銷量成長也將趨緩。儘管第1季進入傳統車市淡季，動力電池採購需求將回落，電池製造商排產規劃減量，但因化工原料、有色金屬價格上漲影響，電池成本仍獲一定程度支撐。預估第1季動力電芯漲幅將縮小，價格以持穩為主。

