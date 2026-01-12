台塑四寶2025年財報兩好兩壞 合計虧損10億元

台塑四寶今天公布2025年自結財報，面對石化產業持續逆風，台塑企業4大公司表現兩好兩壞，南亞、台塑化2025年獲利成長，惟台塑虧損擴大，台化由盈轉虧。

台塑企業4大公司2025年合計稅後淨損約新台幣10.87億元，比起2024年獲利84.58億元，由盈轉虧。

台塑今天公布2025年稅後淨損100.5億元，比起2024年淨損12.31億，虧損擴大，全年每股稅後淨損1.58元。

台塑說明，2025年虧損擴大，主因中國經濟復甦力道不如預期，且美國實施對等關稅，加上石化同業持續新增產能，影響產品價格下跌，造成產品利差減少。另外新台幣升值，台塑去年認列兌換損失11.6億元，比起2024年兌換利益6億元，一來一回相差17.6億元。

南亞2025年全年歸屬母公司淨利45.1億元，比起2024年獲利33.4億元，獲利年成長35%，每股稅後純益0.57元。

南亞表示，隨著AI浪潮持續推進，帶動高效運算、低延遲傳輸、雲端服務與資料中心、儲存設備與記憶體、供電設備元件等硬體需求急遽擴張，相關材料供不應求，南亞的電子材料、子公司南電、轉投資的南亞科獲利皆顯著提升。南亞去年象徵本業的營業利益36億元，較2024年增加31.5億元。

台化2025年歸屬母公司淨損54.88億元，比起2024年小賺3.79億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.94元。

台化說明，去年遭遇業內外雙面夾擊。本業方面，受原油價格下跌及美國對等關稅政策等因素影響，營業利益較2024年減少18億元。

台化2025年業外收益也比2024年減少33.7億元，2025年出現14.2億元的匯損，相較2024年有匯兌收益2.3億元，一來一回相差16.5億元；2025年權益法投資收益和現金股利也都減少。

台塑化2025年歸屬母公司淨利99.41億元，比2024年獲利59.7億元，獲利年成長66.5%，每股稅後純益1.04元。

台塑化表示，2025年獲利成長，主要是外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制的吸收金額減少，加上產能利用率82.8%，比2024年增加，煉油產品銷量上升帶動營利增加所致。