快訊

一堆人不知道！LINE「1救命功能」預設關閉 官方證實：3步驟簡單開啟

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

欣達環工奪南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程 30.12億得標

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）12日公告，旗下欣達環工取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」，得標金額30.12億元，預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

南部科學園區管理局為因應全球AI產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。

欣達環工表示，此次將負責興建一座日處理量達30,000噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於第1季動工，2029年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，很榮幸能以多年累積的水處理技術與經驗，參與台灣高科技產業發展的重要基礎建設。該案將導入「AI智慧輔助系統」，為操作人員提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。

欣達環工表示，目前於全台已承攬共12座污水處理廠及再生水廠，其中已有7座污水處理廠及3座再生水廠穩定營運中。包含此次拿下的標案在內，目前在手合約逾850億元。

延伸閱讀

富貴角燈塔15日起封閉整修 預計5月重新開放

台南水道博物館新裝置藝術 豆藤冒險添園區亮點

強化空汙減量及生態改善 南科嘉義二期開發通過初審

綠葉方舟園區：一葉方舟，泊在人生的轉彎處

相關新聞

硬幣圓形有玄機？ 央行揭設計巧思簡化商業交易流程

硬幣在民眾日常生活非常普及，背後設計也有巧思。中央銀行指出，全球流通中的硬幣大多是圓形，原因是更易分類，有助於簡化商業交...

基北北桃生活圈人口紅利落誰家 淡水淨成長達3.6%居冠

永慶房產集團統計2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區。值得注意的是，這十個行政區平均房價多落在2或3字頭，在基...

2025年商用不動產成交達1,675億元、歷史次高 高力劉學龍八個字看2026

2025年台灣在出口強勁的帶動下，經濟成長率達7.3%，創15年新高點，2025年台股封關逼近3萬點，在經濟強勁成長與科...

北台人口往這裡搬！ 十大成長區曝都有「這特點」

永慶房產集團統計2025年基北北桃人口淨成長前十名行政區指出，十區房價多落在2或3字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。其中...

土方之亂將引爆系統性崩潰 專家開藥單「止血」

土方新制上路，引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，過去土方黑市違法亂紀，政府放縱，睜一隻眼、閉一隻眼，如今出現問題...

撐不住了！2192戶解約 西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

買方撐不住了？根據591新建案統計實價登錄，六都及新竹地區今年前10月預售屋解約量共2192件，較去年同期增加909件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。