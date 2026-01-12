快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

基北北桃生活圈人口紅利落誰家 淡水淨成長達3.6%居冠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區中，新北市淡水區，桃園市龜山區、觀音區，人口淨成長皆高於2%，是北台灣四縣市人口增加趨勢強勁的行政區，跟房價相對親民也有關係。圖／永慶房屋提供
2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區中，新北市淡水區，桃園市龜山區、觀音區，人口淨成長皆高於2%，是北台灣四縣市人口增加趨勢強勁的行政區，跟房價相對親民也有關係。圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區。值得注意的是，這十個行政區平均房價多落在2或3字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。其中新北市淡水區，桃園市龜山區、觀音區，人口淨成長皆高於2%，是北台灣四縣市人口增加趨勢強勁的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市淡水區淡海新市鎮經過多年開發與經營，近年各項生活機能已陸續完善，除了行政中心搬遷至新市鎮，淡海輕軌通車後也讓新市鎮與淡水市區往來更加便利，未來還有淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大工程將陸續完工，有望進一步強化當地聯外交通機能。淡水區2025年12月人口較2024年同期淨增加7278人，總人口已達到20.8萬人，人口淨成長3.6%，顯示淡水區人口動能相對強勁。2025年房價平均單價30.2萬元，累計交易1544戶，排行榜中戶數最多，顯示淡水區在北台灣生活圈中，對購屋族群相當具有吸引力。

桃園市龜山區2025全年人口淨增加4433人，成長率達2.4%排名第二。陳金萍指出，龜山區鄰近新北市林口區與新莊區，受益於2017年機場捷運通車，加上A7重劃區開發陸續到位，以及周邊華亞科技園區、龜山工業區產業帶動，持續吸引人口移入，2025年平均房價32.6萬元，平均總價1148萬元，近年也成為首購族、通勤族關注的購屋選項。

桃園市觀音區今年房市交易量雖然只有140戶，但人口淨增加1652人，人口成長率達2.2%排名第三。陳金萍說明，觀音區2025年平均單價20.5萬元、平均總價563萬元，除了觀音工業區所帶動的就業人口，在草漯重劃區的開發下，以及大園客運園區與未來航空城題材，都是觀音區持續吸引人口遷入的因素。

前十行政區中，桃園市中壢區2025年累計成交1494戶，僅次於新北市淡水區，平均房價29.6萬元，顯示房市交易熱絡。陳金萍分析，中壢區是桃園市人口的大區，今年人口增加4163人僅次於新北市淡水區與桃園市龜山區，因人口基數較大，人口成長率1%，排名第八。中壢區除了青埔重劃區會展中心、美術館建設逐步到位、商圈成熟，加上桃園高鐵、機場捷運的交通機能，吸引不少雙北與新竹地區人口遷入；中壢市區的中壢車站也有鐵路地下化與捷運延伸等工程持續推進，也帶動商圈再造發展。

基隆市中正區人口淨成長達1.2%，排名第七，平均房價19萬元，是基北北桃生活圈少數的房價凹陷區。

延伸閱讀

中央沒告知TPASS斷炊如何因應 新北交通局嘆：只講「這兩點」

美國12月增加5萬就業人口不如預期 失業率降至4.4%

中國航空總人口超5億 成全球第一航空人口大國

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

相關新聞

硬幣圓形有玄機？ 央行揭設計巧思簡化商業交易流程

硬幣在民眾日常生活非常普及，背後設計也有巧思。中央銀行指出，全球流通中的硬幣大多是圓形，原因是更易分類，有助於簡化商業交...

基北北桃生活圈人口紅利落誰家 淡水淨成長達3.6%居冠

永慶房產集團統計2025年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區。值得注意的是，這十個行政區平均房價多落在2或3字頭，在基...

2025年商用不動產成交達1,675億元、歷史次高 高力劉學龍八個字看2026

2025年台灣在出口強勁的帶動下，經濟成長率達7.3%，創15年新高點，2025年台股封關逼近3萬點，在經濟強勁成長與科...

北台人口往這裡搬！ 十大成長區曝都有「這特點」

永慶房產集團統計2025年基北北桃人口淨成長前十名行政區指出，十區房價多落在2或3字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。其中...

土方之亂將引爆系統性崩潰 專家開藥單「止血」

土方新制上路，引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，過去土方黑市違法亂紀，政府放縱，睜一隻眼、閉一隻眼，如今出現問題...

撐不住了！2192戶解約 西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

買方撐不住了？根據591新建案統計實價登錄，六都及新竹地區今年前10月預售屋解約量共2192件，較去年同期增加909件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。