2025年商用不動產成交達1,675億元、歷史次高 高力劉學龍八個字看2026

2025年台灣在出口強勁的帶動下，經濟成長率達7.3%，創15年新高點，2025年台股封關逼近3萬點，在經濟強勁成長與科技產業擴張的雙引擎帶動下，全年商用不動產交易額高達1,675億元；但土地市場仍受政策壓力與資金緊縮所擾呈現保守氛圍，全年交易額僅1,492億元。

高力國際12日發布「2025年第四季商用不動產及土地投資市場調查」，高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，商用不動產全年成交額達1,675億元、歷史次高，僅次於去年的歷史高點，但仍維持穩健動能，成交產品仍以廠房為最大宗達622億元，占整體37%。

買方部分，經濟部統計處資料顯示，電子零組件業的固定資產增購額與外銷訂單金額的年增率均遠高於整體製造業平均值，產業發展動能明顯傾斜，科技業持續領跑市場，成為商用不動產一大支柱，全年投入586億元購置廠房，占整體35%。

反觀過往主力的金融保險業投資動能持續低迷，連續兩年貢獻度最小，在2025年占比僅4%，不動產的資金配置仍偏向保守。

進一步觀察前十大指標交易，多集中在2025年下半年度，顯示企業投資與布局動能強勁，除了兩筆零售商場交易之外，其餘八筆皆為企業自用或擴廠所需。

2025年的土地交易市場發展截然不同，氛圍明顯保守，政策壓力與信用管制持續影響市場，買賣決策謹慎且放緩，短期內鬆綁可能性有限，交易動能難以快速回升，全年交易量僅1,492億元，較去年下跌三成，創近五年次低。

建商購地動能明顯萎縮，全年成交金額僅609億元，占比跌破5成僅剩41%；不論交易金額或佔比，亦為近五年最低。

展望2026年，高力國際董事長劉學龍認為，商用不動產市場將進入「危中尋變、穩中求進」的階段，並點出四大趨勢：首先，2026年AI技術及跨領域應用將持續深化，預期相關供應鏈的出口與擴產動能仍具支撐力，短期內工業地產需求將保持穩定，然而過度依賴單一產業也須注意整體經濟韌性。

其次，地緣政治將持續驅動企業海外布局，美中科技戰與供應鏈安全的考量，促使資本支出逐漸流向海外，恐壓縮國內長期投資動能。

再來，人口結構變遷將重塑經濟結構跟空間需求，應創造市場新需求，針對高齡及單身族群設計產品與服務；最後，全球進入AI快速成長的時代，運算及資料中心的需求勢必增加，而電力及能源供應的穩定將大幅成為能否吸引企業設點的關鍵之一。

2026年除了工業不動產仍保有擴廠紅利外，商辦市場在企業更注重工作環境品質與建物實力的驅動下，劉學龍建議，開發商應採用AI科技智慧來提升大樓的服務功能與營運效率。

他進一步表示，實務推動層面，高力國際ESG部門於 2024～2025 年已成功協助振業CAAM168大樓、國泰環宇大樓、富邦人壽大樓、富邦渣打銀行大樓、臺北南山廣場大樓、及T Park 遠東通訊園區等頂級指標大樓取得國際最具「數位韌性與備援能力」和「智慧建築」公信力的Wiredscore與Smartscore認證，其中T Park 遠東通訊園區取得亞洲第一個取得雙白金等級的智慧通訊園區，鑒於此趨勢，開發商應加速強化建築物的永續及數位韌性價值，才能迎合市場與客戶的需求 (以上名單為WiredScore公司官方網站公開資料)。

在高齡化與少子化交織的背景下，零售商業與住宅市場受到的影響尤為顯著。為因應單身、健康、寵物、美容等偏重個人體驗的新興經濟，零售業應從單純商品銷售轉型為提供服務與體驗，創造更高附加價值。

同時，人口結構的變遷將推升住宅市場對小宅的需求，開發商需重視居住空間的舒適度，檢討室內實用面積，並優先布局於交通便利且具醫療機能的都會核心區域，以滿足未來市場趨勢。

劉學龍指出，2026年商用不動產市場在工業不動產需求穩定的支撐下，預期整體仍將維持穩健成長，中長期挑戰將逐步浮現，投資人應回歸實用主義，並加速推動永續與數位轉型，才能在競爭中保持優勢。