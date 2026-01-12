像拍電影！傳奇「越南王」集團回台蓋豪宅 原來這樣教小孩

事業版圖龐大、有「越南王」之稱的富美鑫集團，近期回台蓋豪宅， 首個推案位於台中大肚山，案名「富域里山」，基地面積多達4.2萬坪，將打造客製化別墅，目前已展開銷售。

富美鑫集團由丁善理創立，在第二代接手擴展下，近年集團版圖橫跨金融、壽險、證券、零售、飯店、酒店式公寓、加工區、大型開發案、發電廠等，為越南名列前茅的大企業。

丁善理次子、現任富美鑫控股集團總裁丁廣鋐表示，他父親一輩，因為家裡很窮，男生都去當兵，他父親也不例外，台中一中畢業後，就報考陸軍官校。

由於成績優異，軍方保送他到美國喬治亞接受遊騎兵特種部隊訓練，回國後考上國防公費，又到哥倫比亞大學唸了電機碩士，畢業後就回台在官校教書，負責訓練特種部隊。

丁廣鋐表示，他父親告訴他，國軍一度打算反攻大陸，而父親所訓練的特種部隊，正是第一批上戰場的部隊，當時父親和學員都覺得回不來了，很多人暗夜哭泣，還好最後反攻計畫取消。

因為仗不打了，他父親覺得再當兵沒意思，30歲時離開部隊，決定從商。找了一陣子，覺得塑膠業發展不錯，就開起公司，專做窗簾、桌巾。

可能是天生生意好手，做沒多久，就搶了當時塑膠大廠華夏海灣很多單子。華夏海灣董事長覺得不行，登門造訪，發現丁善理只是一人公司，而且只有一台摩托車送貨，立刻找丁到公司當廠長，後來一路拔擢丁到副總裁。

丁廣鋐表示，他父親之後離開華夏海灣，另創投資公司。1988年政府鼓勵南進投資，他父親到各地尋找投資機會，包括南非、俄羅斯、緬甸等，最後決定越南。

和一般企業不同的是，丁善理到越南後，先問越南政府「你們需要什麼」，越南政府說需要外匯跟工作機會，於是丁善理就把台灣加工出口區的模式引入越南，建立加工區。

後來越南政府又說他們缺電，因此他們在越南第二個案子是蓋電廠，蓋完電廠，越南說想發展胡志明市，於是丁善理又蓋了一條17.8公里的10線道大馬路，然後就在大馬路兩側蓋房子銷售給當地人。

丁廣鋐表示，他父親在越南投資時，也同時到世界各地做生意，特別的是，父親每次出門開會談生意，都會帶著他們四個小孩一起去，一般人覺得不適合，但父親就是堅持這麼做。

他說，有一次父親代表公司到香港李嘉誠辦公室開會，那時他才10歲，李嘉誠看到他們居然一家六口全來了，沒有覺得怪怪的，反而把兩個小孩也叫回來一起吃飯，事後還送了一部相機給他們，讓他見識到李嘉誠的氣度。

丁廣鋐說， 他爸爸認為眼界很重要，因此談生意都會帶著小孩一起去，不僅去看成功的公司，也帶他們去看失敗快倒的公司，看看公司都是什麼人，感受一下公司的氣氛，這對他們後來接班非常重要。

而且不僅看公司，有一次父親去見越南總理，也帶他一起去，結果越南總理突然問他，台灣和越南有什麼不同，他當場愣住說不話來，最後由父親解圍。這件事後，他不管做什麼都會先準備一下，也這樣告訴自己的小孩。