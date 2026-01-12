欣達環工30.12億 拿下南科嘉義園區污水處理廠新建工程

欣陸投控（3703）旗下欣達環工宣布，成功取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」；欣陸投控表示，本案採最有利標決標，欣達環工憑藉深厚的水務處理實績與成熟的技術能力脫穎而出，得標金額達30.12億元，預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

南部科學園區管理局為因應全球AI產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。欣達環工本次將負責興建一座日處理量達30,000噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於2026年第1季動工，2029年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工將在本案將導入「AI智慧輔助系統」，提供操作人員最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。

加計本案，總計欣達環工在國內已承攬共12座污水處理廠及再生水廠，其中已有七座污水處理廠及三座再生水廠穩定營運中。

包含「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」案，欣達環工目前在手工程合約已超過850億元。