醫療診所月砸近40萬搶進藝文特區 房東年收近千萬元租金

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新實價揭露，桃園藝文特區兩金店面出租，兩筆都為藝文特區的「麗晶花園廣場」一樓兩百坪大坪數店面，租金皆為39.9萬，此兩店面屋主皆為建商自有，該店面目前裝潢中。

據悉，接下來將由醫美診所以及中醫診所承租營業；根據備註顯示，兩店面都簽下十年長約，並在租約中就已經註明五年後的月租金調整為44.1萬元，兩租客合計每年將為房東帶來約千萬租金收益。

台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，藝文特區人口密集度高、商家林立，是桃園區消費力道最強的商圈，尤其街廓規劃舒適，步行人潮多，每逢假日人潮車潮多，消費力強，即將完工的綠線G11出口站已成形，交通上更具優勢，建設營造業和保險經紀業爭相來到藝文設立辦公室，商辦出租率高，因此也不少知名品牌或高端消費的店家都想在此插旗。

麗晶花園廣場屋齡已六年，該店面坪數總租金偏高，因此前幾年都空置，如今醫療診所進駐，更為該區的機能大大加分。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人對於健康越來越重視，且台灣健保成熟，在分級看診制度下，各區域對於醫療診所需求更大。此外，近年醫美業蓬勃發展，不管男女對整型或保養的接受度越來越高，年齡層也更廣，而大型知名品牌更重視門面形象，和商圈客層，因此樂意以高租金和鉅資裝潢，吸引頂端客層消費。

