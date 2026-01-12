台塩發財水輕巧隨行 好運「水」到渠成

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
新春與好友相聚，人手一瓶台塩發財水，讓好運、財運「水」到渠成。照片／台鹽提供
迎接金馬年，過年不只是儀式，更是與家人朋友相聚、傳遞幸福、為生活充電的美好時刻。台塩海洋鹼性離子水推出馬年新春限定「發財水」，以俏皮討喜的財神爺與Q版小馬插畫，搭配420ml輕巧好攜帶的迷你瓶身，化身新春最應景的「開運時尚單品」！走春打卡、親友團聚，一瓶在手，不僅隨時補充水分，更讓好運、財運「水」到渠成！

台鹽表示，長達九天的春節假期，無論是穿梭懷舊老街或是漫步山海美景，台塩發財水都是最佳旅伴。小巧便攜的瓶身設計，不僅能輕鬆放入隨身小包，維持走春穿搭的時尚俐落感，長途行走也不感負擔。補充水分的同時，也牢牢握住幸福與好運，在紅磚牆或古蹟景點前隨手一拍，定格屬於你的「紅」運時刻。

除了出遊隨行，寓意幸福與吉祥的台塩發財水，也是新春守歲、開工祈福與考場衝刺的「好運神隊友」！除夕圍爐守歲時，人手一瓶陪伴在側，象徵將福氣留在身邊，為來年積蓄正能量；年後開工團拜、商務拜訪，或是學子迎戰重要大考，都是體面又輕巧的「開運名片」與「考試必勝符」。藉由瓶身上的「馬到成功」卷軸傳遞溫暖祝福，祈求新的一年職場拚業績、考場拚金榜，戰力都能超「水」準！

發財水不只求好運，更要喝得安心、順口。台塩海洋鹼性離子水汲取自台灣海峽純淨海水，經先進的「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，淬鍊甘甜的熟水口感，榮獲七度Monde Selection金獎與SNQ國家品質標章肯定，是全家大小在年節期間安心飲用的優質選擇。此外，瓶身採25% rPET環保再生材質製成，讓民眾在祈求好運的同時，也能為地球環境盡份心力。

