兩診所進駐藝文特區 房東一年笑納近千萬租金

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園藝文特區商業發達，店租行情佳。圖／台灣房屋提供
實價揭露，桃園藝文特區兩店面出租，兩筆都為麗晶花園廣場一樓兩百坪大坪數店面，月租金皆為39.9萬，此兩店面屋主皆為建商自有，該店面目前裝潢中，據悉接下來將由醫美診所以及中醫診所承租營業。

根據備註顯示，兩店面都簽下十年長約，並在租約中就已經註明五年後的月租金調整為44.1萬，兩租客合計每年將為房東帶來約千萬租金收益。

台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，藝文特區是桃園區消費力最強商圈，即將完工的綠線G11出口站已成形，建設營造和保險經紀業搶進設立辦公室，商辦出租率高，因此也不少知名品牌或高端消費的店家都想在此插旗。

他表示，麗晶花園廣場屋齡已六年，該店面坪數總租金偏高，因此前幾年都空置，如今醫療診所進駐，更為該區的機能大大加分。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年桃園市月租金超過20萬的店面租賃共五筆，前三名都在桃園區，同在藝文特區內的南平路，也有一筆26萬月租，由日本連鎖快餐料理承租；蘆竹區吉林路店面月租金23.5萬，目前是家樂福營業中；中壢區忠孝路原藥妝店，現在由醫療診所成租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年桃園月租金前五名店面都屬於大坪數，承租者不是醫療相關就是連鎖品牌商，選在燙金路段以大坪數店面搶占市場能見度，不僅招牌效益高，因品牌效益帶動的顧客源多。

因投資高額裝潢成本，承租方多半傾向簽五年或十年長約，房東則考量物價通膨和市場行情增幅，也在合約中載明漲租時間和金額。

張旭嵐指出，五間高月租金店面中，有三間都是屬於醫療診所，主要是現代人對於健康越來越重視，且台灣健保成熟，在分級看診制度下，各區域對於醫療診所需求更大。

此外，近年醫美業蓬勃發展，不管男女對整型或保養的接受度越來越高，年齡層也更廣，而大型知名品牌更重視門面形象，和商圈客層，因此樂意以高租金和鉅資裝潢，吸引頂端客層消費。

2025年桃園市店面月租金20萬以上交易。 資料來源：台灣房屋
