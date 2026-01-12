土方之亂將引爆系統性崩潰 專家開藥單「止血」

土方新制上路，引發「土方之亂」，房市趨勢專家李同榮表示，過去土方黑市違法亂紀，政府放縱，睜一隻眼、閉一隻眼，如今出現問題，政府卻閉上雙眼，只顧推責地方政府，無視營建工程將產生系統性崩潰風暴。

他建議政府短期應先「止血、疏解」、中期應「制度重建」、長期則要「土方治理國土資源化」。

李同榮指出，眾所皆知的「美濃大峽谷」，只是土方之亂冰山一角，弊案被揭發後，非法盜採砂石、違法回填廢棄物，處處現形，政府一聲令下嚴格取締，又缺配套與疏導機制，導致合法土資場供需頓時失衡，不但土方價格倍數高漲，並引爆到處建商工地停工危機。

他表示，土方之亂的核心在結構性失調，主要有四大原因：

一、土方供需市場嚴重失衡：近幾年都更與大型建設「爆量開工」，都更、危老案量激增、科學園區大力擴廠、以及公共工程與軌道建設同步推進，導致土方需求暴增，合法棄土場能根本不足，導致違法亂倒、亂象叢生。

二、合法掩護非法，灰色非法供應鏈滋生：因土方去處嚴重不足，合法棄土場核准困難、環評冗長、且地方反對，助長黑市成形，部分土資處理廠商夾合法掩護非法，產生一連串黑白勢力的灰色利益供應鏈。

三、居民反彈與環境污染破壞：由於不論合法非法，廢棄物無論在山坡傾倒、河川回填、農地回填、都牽涉到環境污染、道路破壞、揚塵飛揚、噪音影響，地方反抗升高，抗爭頻繁，也是土資場合法申請的重要障礙。

四、政府法規「重審查、輕執行」：土方治理相關法令分散，制度完全失靈，營建署、環保署、地方政府各行其是，缺乏即時追蹤取締完整系統，事後裁罰，仍難以預防，甚至地方勢力黑白兩道串連，政府束手無策。

李同榮表示，面對土方之亂，政府應從長計議，分為短中長期解決：

短期計劃方面，在3個月至1年內快速止血，具體措施為：

1、緊急設立「公有土方暫存場」：此項措施應由中央統籌規劃，並由地方執行運用，包括既有港埠填海區、河川疏𣿰區、閒置廢棄低窪空地、尚未開發公共工程預定、、等，並可分級分類建立國家土方池平台循環使用。

2.快速核准臨時合法土資場：暫緩繁複環評，採取3年期可回收復育及可監管式土資場核准，避免目前關黑場導致供需吃緊的政策斷層，才不致產生民間到處違法亂倒、亂象叢生、政府罰不勝罰、疲於奔命的困境。

3.放寬港灣收容量，公共工程優先吸納民間土方：除了放寬對台北港、台中港營建餘土的收容量，並針對如軌道、道路、港灣、河川、等公共工程、至少30%以上回填土必須來自民間建案，立即創造合法去化出口。

4.加速安裝GPS車機，短期同意電聯單與紙本並行：政府應立即設立GPS車機認證專案窗口、加速安裝GPS車機，短期內同意「電聯單與紙本並行」，讓已送審GPS認證的車輛得先行運轉，以維持合法產業順𣈱運作。

中期計劃為6個月–3年內，重建土方治理制度：

1.中央建立土方AI供需平台，將土方治理供給量資訊透明化，需求端可預約登記，並將土方分級分類。所有建案與公共工程必須預先登錄挖方量，註明土質等級，以及產出與需求時程，以利政府可即時調度土方供給與流向。

其中，乾淨的營建餘土直接作為填海填料，劣質土改性：對於含水量高或成分不佳的土方，參考國外技術進行物理/化學改性，使其達到填海地基強度。

2.將土資場由鬆散的黑市作業模式，具體升級改變成產業化，政府提供土資場，並利用民間資源，開放民間投資，包括大型洗土場、分級分類場、保育再生與循環利用場，徹底把「倒土」工作變成「土方處理作業」，並擴大供給平抑處理費用。

3.重新制定法制，規定公共工程回填土30%-50%必須來自建築剩餘土，形成可控的長期供需機制。

長期計劃部分包括：

1.土方電子身分驗證制度：目前已有GPS追蹤，但制度混亂、未來應由中央建立驗證制度，由地方依據法制標準執法，全面盤點土方企業車輛配置，規定每一車土方裝置GPS、電子聯單，以利流向追蹤，讓黑土場無所遁形。

2.政府須重新定義廢棄土方為再生資源，重視區域供需關係與平衡機制，建議全台分為北中南東等區，建立國家級土方資源園區，包含儲存、分類、分級、洗選、回填、再製、循環利用、有系統的有效運用土方再生資源。

3.建議政府成立「國家級海濱收容區」，選擇低敏感海域並避開生態保護區（如藻礁、白海豚棲地），也可選擇受侵蝕嚴重、或已人工化的海岸線，不但可防範海岸線侵蝕，並可填海造陸、一舉兩得。

4.國土計畫中，建立土方容量平台，必須預留「建設用土庫容量」就像水庫預留水一樣，從供給端與需求端建立雙向平台，藉由AI系統導入調控機制，短期能調解供需、中長期能抑制壟斷與拉抬土方處理費。

李同榮最後指出，土方治理為營建工程系統的前端，前端出現瓶頸，後端就會產生系統崩潰危機，小看一個螺絲，往往會惹成大禍，尤其現在的土方之亂，已是長年累積的污垢亂象，絕非偶發事件，這是台灣國土治理落後30年的結果，現在不做，土方之亂永難杜絕。