撐不住了！2192戶解約 西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
買方撐不住了？根據591新建案統計實價登錄，六都及新竹地區今年前10月預售屋解約量共2192件，較去年同期增加909件，年增幅高達7成。

其中台中、台南兩地更淪為重災區，解約量分別達498、322筆，年增皆達1倍。

591新建案新聞課主任畢務潔分析，今年解約量大增，主因在於前幾年大量買方搶進卡位，帶動預售市場買氣過熱；然而隨著政策調控與資金環境趨嚴，不少負擔太大的屋主選擇解約，市場壓力已開始反映在個案表現上。

以台中來看，前10月解約量直逼5百件，高居七都之冠。資料顯示，解約重災區多集中於西屯、北屯等區，其中西屯區解約筆數從45筆增加到148筆，年增逾二倍。

畢務潔表示，台中西屯區、北屯區因推案量大，加上地段與建設話題加持，本是當地買方首選熱區，但在資金緊縮下，亦不乏投資客選擇認賠殺出。

另外，台南市以安南區解約件數從34筆增至109筆，也增加二倍，安南區除了出現單一個案大量解約，在九份子重劃區內也陸續出現不少解約案例，同步推升整體解約筆數。

畢務潔表示，以過往預售市場交易規模來看，目前解約量占比雖仍有限，觀察增幅，可發現各縣市皆是大幅成長。關鍵在於房市順風時沒人想解約，如今不僅市場反轉，接手買方數量更是銳減，一旦民眾財力不足，只能選擇認賠止血，倘若今年政策環境未見好轉，解約量恐持續上升。

七都近兩年解約量。資料來源：591新建案
