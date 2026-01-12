國產秀減碳成果 槓水泥公會

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
國產實業近期公布減碳成果，強調各項表現都亮眼。照片／國產提供
國產實業近期公布減碳成果，強調各項表現都亮眼。照片／國產提供

國產實業近期公布減碳成果，強調各項表現都亮眼，其中，自日本太平洋水泥進口的水泥，每噸碳排量僅758公斤，遠低國內水泥平均值達19%。國產首度表態也被業內認為，挑戰水泥公會意味十分濃厚。

混凝土龍頭國產（2504）集團近日揭示最新減碳成績單，以明確數據凸顯其在低碳製程與資源循環上的成果。國產指出，集團在水泥供應上堅持採取國內與進口並重多元策略，其中自日本水泥龍頭太平洋水泥進口的水泥，每噸碳排量僅758公斤，較國內水泥的碳排量少了15%至19%。

由於國內去年下半年重啟進口水泥傾銷論戰，水泥公會去年11月向政府提出新的傾銷調查申請之外，台泥（1101）董事長張安平也多次呼籲政府應實施「台版CBAM」，讓進口水泥在碳費要求上應與本土水泥擔負同等公平的責任。

國產這次首度對進口水泥的公開表態，再度觸及了本土水泥業的緊繃神經。

針對國產的說法，水泥公會昨（11）日不予回應。本土水泥業回應指出，國產實業在國內本就無礦山與水泥廠，原料以進口為主，依其營收與混凝土占比推算，2024年實際用量約150萬至240萬噸，但日本全年銷台成品水泥僅約40萬噸，占比有限，卻被拿來作為低碳宣傳，令人訝異。

本土業者強調，進口水泥不論來源與碳排高低，都應與本土業者承擔相同碳成本，否則制度不公；此外，日本水泥銷台價格僅為其國內售價一半，已涉及傾銷與不對等的競爭疑慮。

國產指出，集團近年來建構低碳大溯源管理策略，除了導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，在水泥供應上也採取國內與進口並重多元策略，包括與國內的潤泰水泥和日本最大的太平洋水泥強強聯手，兩家合作夥伴透過高科技減碳水泥製程，供貨國產所需的水泥。

國產特別說明，日本太平洋每噸水泥碳排量僅約758公斤，遠較國內水泥平均值的900多公斤低19%左右，也比目前國內混加石灰石粉的「低碳水泥」少了1%至15%，這些國內「低碳水泥」碳排量約在767至875公斤之間。

此外，國產集團也強調，全台一年總計2,118萬噸的事業廢棄物中，國產全集團再使用的占比最高，達到81%，遠高於本土水泥業宣稱其處理的8％。

國產說明，集團旗下重置資源科技採用營建廢棄物為原料，先為這些原本要被拋棄的營建廢棄物減少了60%的碳排量，接著產製為再生混凝土，每立方可再減碳約32.4%，除了協助營建業展現強大的減碳效益，並貢獻去化解決現燃眉之急的大高雄等國內大量事業廢棄物。

日本 減碳

