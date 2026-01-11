中市運動局攜手麗晨建設 麗晨國際馬拉松引爆萬人熱潮

首屆「麗晨台中國際馬拉松」11日於台中水湳中央球場盛大登場。由台中市政府指導，台中市運動局與麗晨建設攜手推動，首屆舉辦即吸引來自28個國家、超過1萬2,000名跑者共襄盛舉，賽事反應非常熱烈、名額迅速額滿，展現台中日益成熟的路跑風氣與城市運動能量。

活動由麗晨建設總經理王水樹與台中市政府運動局長游志祥，攜手多家台中在地特色品牌代表為賽事揭開序幕，象徵城市治理與產業力量攜手合作，為運動推廣與永續發展共同發聲。

運動局指出，此次「麗晨馬」祭出全馬總冠軍16萬、年齡分組冠軍獎金、國內選手總名次獎金；更設有破全國紀錄加碼機制，若選手打破許績勝老師所創全國紀錄，每快一秒即加碼10萬元。另外，此次「麗晨馬」以打造國際級賽事為目標，賽道更通過AIMS國際賽道認證。

游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者加油打氣，感謝企業長期投入資源支持城市運動發展，並歡迎來自國內外的跑者齊聚台中，在符合國際標準的專業賽道上，親身感受台中獨有的城市風景、在地美食與運動熱情。

本屆賽事在競技層面展現高度水準，全馬賽道通過國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)賽道認證，賽事專業度與國際規格同步提升。

本屆賽事國內外好手雲集，國內菁英包括2025年台北馬拉松國內男子組全馬冠軍施育佐、第二名周庭印，以及女子組全馬冠軍張芷瑄、半馬冠軍吳宛靜等人；海外則邀集來自肯亞的馬拉松常勝軍Peter Muriami Muthike參賽，國際陣容堅強，競賽水準備受矚目。

在賽事規劃上，麗晨建設特別重視跑者體驗，精心策劃「台中在地特色名店賽道補給」。有別於傳統馬拉松補給形式，集結了14家台中在地特色品牌，以在地食材與精緻料理打造高規格補給體驗。

跑者在挑戰體能極限的同時，也能感受細緻、溫暖且富含地方風味的賽道應援，使補給不再只是能量補充，而是一場專屬於跑者的「舌尖饗宴」，充分展現麗晨建設對賽事品質、細節安排與整體體驗層次的高度要求。

最後，國際全馬男子組冠軍由肯亞選手Peter Muriami Muthike以2小時18分58秒奪下；國內男子組第一名則由古佳倫以2小時33分32秒完賽。古佳倫賽後表示，日前於台北馬拉松表現未如預期，此次在台中麗晨馬不論天氣或賽道條件皆感到舒適，得以全力發揮，跑出理想成績。

呼應永續主軸，會場設置的「麗晨品牌館」以「零污染」理念策劃執行，從展架回收設計、減塑低碳流程，到活動後植栽回歸山林，全面落實ESG精神。從展示出發，成為具體示範永續行動的實踐場域，傳遞企業對環境共生、社會責任與永續未來的長期承諾。

現場亦提供可回收紙杯，鼓勵跑者重複使用同一紙杯，並積極提倡「一杯到底」行動，減少一次性耗材使用，將永續理念落實在細節中。

王水樹宣示，麗晨建設首度舉辦馬拉松賽事，同步啟動為期10年的長期賽事計畫，作為深耕台中、回饋城市的長期承諾。

王水樹強調，多年來，麗晨持續投入台中住宅市場，始終以打造安心生活的「家」為核心；此次透過馬拉松，將對「家的用心」延伸至城市尺度，期盼以穩定而持續的投入，陪伴台中逐步累積屬於自己的運動文化與城市記憶。

同時，本次亦結合麗晨建設長期秉持的「讀書、運動、做公益」企業核心理念，落實於具體行動，邀請跑者將退還的計時晶片捐贈予十方啟能中心，讓馬拉松不僅止於競技活動，更成為串聯運動參與與社會關懷的重要平台。