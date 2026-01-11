點子農場／在AI世界與自我對話

快訊

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

我們總以為，人會愈活愈聰明。但有沒有可能今天的自己其實比昨天的自己笨？矽谷的知名創業投資人霍夫曼（ReidHoffman）就真的做了這樣的實驗，他用AI複製了一個過去的自己來和現在的自己對話。

這場「跨時空自我對談」之所以震撼全球，是因為霍夫曼是矽谷公認的「人脈天王」與「創業教父」。他曾是PayPal核心成員，隨後創辦了LinkedIn，並以262億美元的高價賣給微軟。他也是GreylockPartners的合夥人，更精準投資了Facebook、Airbnb與Flickr。在創投界，霍夫曼代表的是一種「極致的預判能力」，他幾乎看透了未來20年的科技走向。

然而，這樣一位看透未來的霍夫曼，卻回過頭去，利用AI找回了20年前的自己。

霍夫曼利用過去20年寫的著作、演講與Podcast資料訓練出的AI，對自己提出一個尖銳問題：「如果重新來過，你會對LinkedIn做什麼不同的決定？」這場對話讓全球科技界驚覺：原來AI不只能取代人類做事，更可以成為「自我教練（Self-Coaching）」。

霍夫曼自己的評價很有意思，他原以為會感到尷尬，沒想到卻產生了一種強烈的動力。

他發現，當我們能與過去那個「充滿直覺、尚未被成功定型」的自己對話，更能看清現在的盲點。這不是在懷舊，而是在進行「知識的複利運算」。

我起心動念，想實驗這種技術時，問AI：我該如何比照霍夫曼，打造一個數位孿生的自己？

AI教我從「資料大會師」開始，將《點子農場》16年來的專欄和過去寫過的上百萬字文章，全部餵入知識模型裡。AI還特別提醒我，對話的價值不在於「緬懷」，而在於「衝突」。

它建議我可以與過去的自我對話這幾件事：

一、初心校準：詢問20年前那個剛獲頒「傑出新聞人員獎」的吳仁麟，對於新聞媒體專業和公眾利益的想像，在今日混亂的數位世界中依然？

二、決策復盤：讓過去的我挑戰現在的我，為什麼當初推動創意公益生意的三意時選擇了這條航道而非另一條？

三、如果回到20年前，我會多寫那些書又不會寫那些書？

然而，這也帶出了一個值得深思的哲學難題：那個被AI塑造出來、活在螢幕裡的人是我嗎？從法律與倫理視角來看，這是一塊尚未開墾的法理荒原。未來，如果一位企業CEO在遺囑中要求，死後由他的AI數位孿生繼續管理公司、執行決策，這在法律上可行嗎？

目前的商業法是以「自然人」為核心，AI是否具備繼承「意志」的權利？如果AI做出了一個錯誤的商業併購案，法律責任歸屬是誰？是已故的CEO，還是開發AI的軟體公司？這種「數位永生」可能導致權力過度集中，甚至阻礙企業接班與新陳代謝。

倫理上，一個不會老去、不會犯錯的AICEO，會成為永生的經營之神還是組織進步的枷鎖？在AI的世界中與另一個自我對話，其實是一場關於「新文明能力」的修煉。這不是要讓靈魂永生，而是要讓智慧產生複利。

這種對話方式，正是AI無法複製、但文明必須依賴的能量：「人類願意重新審視自己的能力」。

這條航道才剛開啟，雖然充滿法律風險與倫理迷霧，但正因為有霧，我們才更需要彼此，航向那個「不只是我」的未來。

