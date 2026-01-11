友善環境 創造卓越／排放權商品化 提升減排誘因

碳定價為全球氣候政策的重要工具。其核心精神是「排碳者付費」，也就是將溫室氣體排放納入經濟考量。

簡單來說，當企業或個人排放二氧化碳時，必須支付相應的費用，藉此反映碳排放對環境造成的傷害，並鼓勵減排行為。

而碳市場是實踐碳定價政策的主要機制，透過將排放權商品化，使碳排具備成本，促使企業在減碳策略上追求效率與成本最佳化。

這種市場化機制不僅提升減排誘因，也成為各國政府籌措因應綠色轉型資金的穩定來源。本文將探討全球及台灣碳市場與碳定價現況及未來展望，並對台灣企業提出因應建議。

碳定價關鍵地位獲鞏固

根據世界銀行《2025年碳定價現況與趨勢》（State and Trends of Carbon Pricing 2025）報告，截至2025年，全球已有80個區域或國家、次國家（Subnation）採行碳定價機制，包括 43項碳稅制度與37項碳排放交易體系（Emission Trading System, ETS），涵蓋約28% 的全球溫室氣體排放，合計占全球經濟體GDP的近三分之二。

此一涵蓋率提升主要受到中國大陸碳市場擴展的推動—2025年3月中國正式將鋼鐵、水泥與鋁業等高排放產業納入ETS，新增約30億噸二氧化碳當量（CO2e）排放納入交易範疇。

此舉不僅強化中國碳市場的減排成效，也成為推動全球碳定價涵蓋率從24%提升至28%的關鍵動力，鞏固了碳定價在全球氣候治理制度中的關鍵地位。

全球碳市三大趨勢成形

觀察未來全球碳市場呈現三大趨勢：

首先，碳定價制度持續擴張，2024年新增五個國家採取相關制度，包括如，巴西、印度、土耳其，哥倫比亞與印尼等。所有全球中大型經濟體正積極加入，顯示碳定價已成全球氣候政策主流。

其次，碳定價市場所涵蓋的產業差異甚大，電力與製造業領先，分別已有51%與43%受到管制，但建築、運輸與農業仍屬低覆蓋或未納入，未來如何擴大納管產業仍具挑戰。

第三，碳額度市場分化加劇，合規市場（Compliance Market）需求激增，自願市場則趨於停滯，但對自然為本（Nature-based）與潔淨烹調（Clean Cooking）等高品質碳移除項目需求上升，反映企業重視永續與社會效益。