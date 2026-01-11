momo謝年會發逾千萬獎金 董座蔡明忠：打入民眾生活靠信任

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo舉辦謝年會，董事長蔡明忠（右）與總經理谷元宏（左）發出逾千萬獎金鼓勵員工。富邦媒／提供
momo舉辦謝年會，董事長蔡明忠（右）與總經理谷元宏（左）發出逾千萬獎金鼓勵員工。富邦媒／提供

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）10日於南港展覽館舉辦《One mo Step》2025謝年會。過去一年零售市場面對劇烈變動與挑戰，momo展現穩健且厚實的營運底氣。去年前11個月累計營收已達995億元，再次展現身為產業龍頭的強大韌性。董事長蔡明忠指出，momo邁入第21年，深入台灣千萬消費者的生活，關鍵在於「信任」。

momo今年席開近300桌，祭出總計破千萬元的獎金，董事長蔡明忠親率經營團隊到場，與momo及子公司數千名員工齊聚同歡。蔡明忠表示，因為團隊的高執行力，讓momo能在瞬息萬變的電商戰局中，持續保持領先優勢。他表示，「One mo Step」不僅是謝年會主題，更象徵所有員工在物流、客服與業務、技術等的不同崗位上，秉持「多努力一些、多進步一點」的信念；正是這些點滴匯聚，成就了momo值得被消費者期待與信賴的品牌厚度。

總經理谷元宏揭示營運亮點，指出在持續鞏固核心零售業務優勢的基礎上，去年推動的「mo店+」成功豐富長尾商品選擇，搭配「momo聯播網」的精準數據賦能，已成為momo成長的關鍵引擎。並透過導入AI與優化物流網絡，讓科技更有溫度，具體落實提升消費者滿意度的承諾。總經理谷元宏也攜手經營團隊組成「momo天團」登台表演，帶動全場氣氛，傳達「管理層與同仁並肩前行」的團隊文化。

