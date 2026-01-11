遠東巨城攜手台大EMBA 啟動全球捐血里程碑

Big City遠東巨城購物中心自開幕以來，秉持共好共融理念，除了打造滿足全齡需求的購物空間，更深耕公益領域，將通路轉化為匯聚愛心的溫暖平台，特別是在推動捐血義舉上不遺餘力，新的一年再度擴大版圖，結合企業與各界力量，以實際行動回饋在地，於10日與台大EMBA校友基金會合作，舉辦「台大EMBA全球捐血馬拉松」全球啟動儀式，揭開世界接力序幕，當日上午9點至下午5點於1樓中央路廣場，出動5台捐血車，一大早吸引大批青年男女朋友踴躍響應，單日募集1,174袋熱血，為告急的血庫盡份心力。

遠東巨城長期每年舉辦約400場活動，其中超過八成結合親子、文化教育與公益關懷，讓良善成為日常、推動善循環。也因此，台大EMBA校友基金會以知識與實踐社會責任、串聯跨領域資源時，雙方理念契合而促成此次合作，特別選擇巨城作為全球行動的啟動場域，串聯五大洲、近三十座城市同步響應，將台灣的良善遍及國際。當日台大EMBA校友基金會、台大管理學院院長以及許多新竹在地企業領袖共同出席見證這場跨國計畫，展現深耕在地、實踐企業責任的堅定初衷，也體現台大EMBA校友回饋社會的影響力。