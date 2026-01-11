全台土方之亂建商哀號 流標工程終結者：土方是珍貴資源

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大型營造商、麗明營造董事長吳春山上午說，其實土方是「珍貴資源」可以再利用。記者黃寅／攝影
台中市大型營造商、麗明營造董事長吳春山上午說，其實土方是「珍貴資源」可以再利用。記者黃寅／攝影

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，全台掀起「土方之亂」。台中市大型營造商、麗明營造董事長吳春山上午說，其實土方是「珍貴資源」可以再利用，各界不應該棄其為垃圾，政府更應該有好的配套方式去處理。至於最近推出的新制，他認為現實面就是土資場不足，要執行有困難，政府應該準備好再執行。

據了解，因為內政部國土管理署推行「營建剩餘土石方全流向管理」，要求所有載運土方的砂石車加裝GPS定位並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去的紙本申報。但台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會日前指出，在合法收土場域量能不足、配套未完備的情況下，導致土方無處可去，清運價格暴漲。

吳春山因幾度承接政府標不出去的大型建案而打出知名度，其中包括5度流標的台中歌劇院、3度流標的嘉義故宮南院，以及曾8度流標的台中巨蛋等，同時也承包台積電的廠辦工程，是業界知名廠商。他曾打趣說，有人說麗明是「流標工程的終結者」但他卻認為他們是「美好城市的營造人」。

吳春山說，以台中市的土方為例，那是「卵礫石」挖出的土方經過處理可以做為混凝土，是很有價值的資源，很多園區施工甚至都有不外運的要求，挖方也用於填方。只有一些老舊房屋打碎的石塊才被視為是建築廢棄物。

他說，目前土資場不足是事實，政府應該對於土方處理和去處都足夠之下，再來推新制，才是應該有的方式。

專門蓋別墅的禾固營造董事長張啟章說，新制推出的時間還短，很多建商的地基和地下室已經挖完，所以尚未遇到土方去處問題，但若是新制持續執行下去，以一個土資場的設置因為牽涉環保等問題，時間大概要3年，短時間不可能會有足夠的土資場來使用，土方何處去的問題會逐漸擴大。

總太集團的創辦人吳錫坤在臉書上丟出問題說「最近很納悶，建築土方的問題營造業受影響也很大，為什麼都只有建設相關公會與前輩出來表達意見，營造公會都惦惦的呢？還是營造廠承攬的土方，自己都有去處呢？」引起不少留言討論，有人留言說未來會把成本「轉嫁給業主」，也有人說「因為花錢的是建商」。至於吳錫坤本人則說，他也不知原因，可能各界有不同看法。

總太集團的創辦人吳錫坤在臉書上丟出問題，質疑營造公會對土方問題「惦惦」。圖／取自吳錫坤臉書
總太集團的創辦人吳錫坤在臉書上丟出問題，質疑營造公會對土方問題「惦惦」。圖／取自吳錫坤臉書

