面對全球供應鏈重組 貿協1月15日將談今年三策略

外貿協會預計15日舉行2026年年度記者會，面對全球供應鏈重組，貿協2026年將以「AI產業化、產業AI化、全球布局」為三大核心支柱，全面升級台灣產業的國際競爭力。

貿協將分析三大策略重點，AI產業化方面，重點在於COMPUTEX規模與定義再升級，分成平台定位升級、展區擴大與創新、跨域整合等三項目。

平台定位升級方面，2026年COMPUTEX將定位為全球AI產業生態系的指標性平台。展區擴大與創新方面，重點在規模將進一步擴大，突破現有場館限制，內容將緊扣國際科技趨勢。跨域整合方面，將強化展示AI在智慧製造、醫療及生活場域的實際落地應用。

至於產業AI化方面，重點在於說明導入AI代理人、革新拓銷模式來臨、善用數位轉型工具。因應國際採購模式向「數位代理」轉變的趨勢，貿協將率先導入AI驅動的B2B拓銷服務。 而為精準媒合，可透過新一代AI系統，協助企業大幅縮短市場資訊蒐集時間，並提供更精準的買主媒合預判，降低廠商跨國拓銷的門檻與成本。

在全球布局方面，將協助產業深化戰略市場，強化情報支援、市場分散策略，做法是持續引導企業分散風險，採取「成熟市場深耕」與「新興據點拓展」雙軌並進策略。