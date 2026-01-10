冷凍年菜年增逾一成小家庭成主力 年夜飯走向小份量與自由配

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
人氣高居不下的年菜菜色，由左上順時針起：胡同 X 錦霞樓 「頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」、台南遠東香格里拉飯店 「干貝火烔雞湯」、台南遠東香格里拉飯店「滬杭干貝臘味米糕」、晶華酒店「紅燒獅子頭」。圖/賞星鮮提供
現今社會傳統圍爐習慣已改變，冷凍宅配年菜因「加熱即食」與「名廚聯名」兩大特色，年年成長10%至20%，業界預料，今年的年菜市場即將突破60億元大關 (含外帶、冷凍與常溫) 。

食品工業發展研究所認為，冷凍技術的進步是最大功臣，過去消費者擔心冷凍年菜口感不佳，如今透過最新的「液態氮急速冷凍」與「壓力烹調技術」，養份不流失且質感大幅提升，是產值持續拔高的主因。

根據經濟部統計處的數字顯示，年菜購買的核心客群是3-5人的小家庭。促使各大飯店與餐飲品牌在口味與形式上推陳出新，精緻化、分眾化、小份量是今年重點。從今年年菜預購檔期來看，momo 購物網旗下「賞星鮮」專區，整合星級飯店與名店年菜專區，能方便提供消費者跨品牌比較的管道。

賞星鮮專區匯集多家飯店與餐廳年菜，讓消費者可依口味與料理風格進行搭配，例如台北晶華酒店

以經典功夫菜紅燒獅子頭、香滷牛三寶聞名，口味經典、最易缺貨。

錦霞樓是米其林多年推薦南部名店，海鮮羹與湯品層次鮮明，佛跳牆滿料今年大受歡迎。

上海鄉村屬老字號上海菜系，栗子燒雞飯、本幫鮑魚紅燒肉口味經典。

台南遠東香格里拉飯店的滬杭口味料理，以及菜飯為底的燒臘米糕讓人印象深刻。

北投老爺酒店走傳統酒家菜路線，海陸食材份量與滋味兼具。

陽明春天是米其林綠星蔬食餐廳，為年菜桌提供高質感蔬食選擇。

momo賞星鮮分析，健康、蔬食、小份量、食材升級是今年特色，消費者從「吃飽」轉向「滋補」、較以往更重視食材來源。米其林級的「植感」革命讓蔬食年菜不失節慶厚度，連年獲米其林推薦的陽明春天名店甚至推出「蔬食佛跳牆」作為主桌亮點，讓素食者與葷食者都能同桌共享。

微型家庭（1–3 人戶增加）與「自由配」興起，年菜的份量設計更具彈性。過去常見的10人份大菜被拆解為4–6人份的精緻套組。單點自由配成為主流，小家庭能根據成員喜好，自由組合成 3 道或 5 道菜，獨立包裝方便分次復熱，「電鍋15分鐘」即可上菜的便利性讓人人都可是大廚。

在實際年菜規劃上，momo賞星鮮指出，湯品、米糕與主菜這種有系統的搭配，能讓每一道料理在餐桌上發揮特色，豐富年菜的完整度。賞星鮮小編建議，現在的年菜趨勢是「質大於量」，強調不剩菜、好收納且能快速上桌。

二人世界的頂客族走精緻「微圍爐」，重點在於「儀式感」與「多樣性」，建議1湯 + 2菜 + 1點心。單點勝過套組，像晶華酒店的單點冷凍包，可自由挑選三道喜歡的菜，避免套組中出現不愛吃的品項。優先選擇標榜「微波即可」或「隔水加熱」的包裝，更省去洗鍋麻煩。

四人的小家庭以經典「輕饗宴」為主，通常成員包含長輩或小孩，菜色需兼顧營養均衡，份量最好一次吃完。建議1湯 + 3-4菜 + 1主食，今年流行「雞湯與佛跳牆並重」，選擇無炸物更清爽健康。主菜可選擇寓意「年年有餘」大約 500g 左右的清蒸鱸魚或龍虎斑，肉類則以豬肋排或東坡肉（約 400g），份量剛好每人兩塊。時蔬與海鮮可考慮蝦類（如酒蒸蝦）或燴什錦，增加色彩與纖維質，再加上一份 600g 的米糕就是完美年菜了。

購買前，建議先清空吃完冷凍庫裏的食材，優先選擇「扁平式真空包裝」的品牌，較好堆疊。訂購上有二個小撇步要注意，大多數飯店的九折早鳥優惠在1月15日至19日之間截止，建議這兩周內完成下單。

另外，要注意物流時間，除夕是2月16日，冷凍配送高峰預計在2月初，建議選擇2月4日至10日區間到貨，以免除夕前夕包裹塞車。

現在的食品技術能保存料理的原味原貌，只需很簡單地透過電鍋、隔水覆熱，就能在家重現五星飯店、米其林餐廳的好菜。圖/賞星鮮提供
年菜 食材

