快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中七期豪宅驚見「價差斷層」 高性價比購屋人各取所需

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中七期豪宅預售、成屋驚見「價差斷層」，高性價比購屋人各取所需。圖／業者提供
台中七期豪宅預售、成屋驚見「價差斷層」，高性價比購屋人各取所需。圖／業者提供

盤點2025年台中七期房市，根據內政部實價登錄顯示，預售豪宅市場每坪單價已突破百萬大關，並以「聯聚理安大廈」每坪112.13萬元為年度最高；而重啟銷售的成屋豪宅「RM市政9號」，每坪單價57.54萬元，顯示七期成屋與預售之間已形成「價差斷層」。

目前，七期土地稀缺，高資產買方也更趨於理性，預售價格雖高，但成屋具備可見結構與即刻入住優勢，仍能吸引穩健型自住客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，目前房市受政策與資金雙重壓力影響，買方相對審慎，七期仍具「極端耐震區」優勢。整體土地開發趨近飽和，房市已走向「預售破百、商辦九字頭」格局。

目前整體交易結構的M型化更加顯著，一端是以價量取勝的剛性需求，一端是訴求品牌力、設計感與地段稀有性，不論哪一種類型都具有地段稀缺性，七期房市才能一直站穩市場高端價值帶。

其中，品牌建商聯聚建設「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」，每坪單價已突破三位數關卡；寶璽建設位於惠文路的「寶璽天讚」，近一年成交均價92.14萬元，穩居9字頭前段班；「遠雄琉蘊」均價維持在82.42萬元，意味著七期預售豪宅「地板價」至少從8字頭起跳，入主新市政中心的門檻大幅提升。

「寶璽天讚」由全球前三大的Nikken Sekkei建築事務所操刀設計，基地面積逾1,200坪，是市政核心內唯一面南、擁有超大棟距條件的超高層住宅案。目前每坪單價雖未破百萬，仍是2025年七期預售案中成交總額最高的黑馬，且是中台灣億元級交易之冠，該案規劃100至130坪大坪數產品。

預售價格不斷堆疊，成屋豪宅市場則出現價格斷層。2025年重啟銷售的「RM市政9號」，外觀由白派建築大師Richard Meier操刀，全棟147戶採單層130坪均質規劃，近一年實價登錄均價在57.54萬元。

地產專家認為，「RM市政9號」由普立茲克獎大師設計，且在市政路核心，目前價格相對親民，未來有補漲空間。尤其去年12月在多家銀行代表到台中見證重啟銷售後，據了解已有新的簽約戶。當七期預售屋每坪價格至100萬元以上時，成屋與預售每坪出現一倍價差，購買「看的到的成屋」相對划算。

七期漲勢並非豪宅市場獨有，金融業、北部建商、科技業分公司陸續也進駐七期商辦。隨著企業總部需求回流，預售商辦價格也和住宅價格呈現黃金交叉趨勢，台灣大道上「允將TST台灣之鑽」，成交均價衝上92.39萬元，超越部分預售豪宅案；「市政壹號廣場」站穩8字頭。

當七期商辦與預售住宅陸續衝上9字頭甚至百萬大關，類似「RM市政9號」的成屋豪宅具備「現貨優勢」，且2026年台中商銀總部等國際級地標陸續完工後，七期轉型為政經中心更為顯著，預售和成屋市場仍有上漲空間。

2025年台中七期新市政中心預售、成屋豪宅暨商辦交易概況。資料來源：內政部實價登錄
2025年台中七期新市政中心預售、成屋豪宅暨商辦交易概況。資料來源：內政部實價登錄

預售屋 豪宅 市場 台中 實價登錄

延伸閱讀

「越南王」坐擁台中14.2公頃土地 第一案推神祕「客製化豪墅」

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

土方之亂延燒 建商喊苦

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

相關新聞

「越南王」坐擁台中14.2公頃土地 第一案推神祕「客製化豪墅」

有「越南王」之稱的富美興集團，以子公司「和倫開發」進軍房地產，以罕見的客製化「豪墅社區」打頭陣，推出佔地面積達14.2公...

都更案拆一半打住、網傳租客想分一杯羹 眼鏡行：我們沒那麼壞

台北市重慶北路一處都更基地，面積750坪，已包上圍籬，卻只拆一半，另一半一直不動。此一景像令不少人路過好奇，網路也熱議，...

台中七期豪宅驚見「價差斷層」 高性價比購屋人各取所需

盤點2025年台中七期房市，根據內政部實價登錄顯示，預售豪宅市場每坪單價已突破百萬大關，並以「聯聚理安大廈」每坪112....

雷虎科技搶攻無人艇領域 未來瞄準突擊艇市場

無人載具在俄烏戰爭的運用，改變世人對戰場的傳統認知。無人機製造商雷虎科技正積極投入無人艇研製，近期完成無人艇實戰化海上測...

政府催生 台灣健康網路平台揭牌 將斥資18億元打造相關數據 AI 應用服務

政府催生成立的「台灣健康網路平台公司」昨（9）日正式揭牌，該公司未來將以18億元資本規模打造健康數據AI應用服務，初期透...

中鋼連三年獲碳揭露A-佳績

國際氣候變遷及環境相關資訊揭露最具權威性的碳揭露計畫（CDP）近日在官方網站公布2025年評比結果，中鋼連續三年在「氣候...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。