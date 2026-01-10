台中七期豪宅驚見「價差斷層」 高性價比購屋人各取所需

盤點2025年台中七期房市，根據內政部實價登錄顯示，預售豪宅市場每坪單價已突破百萬大關，並以「聯聚理安大廈」每坪112.13萬元為年度最高；而重啟銷售的成屋豪宅「RM市政9號」，每坪單價57.54萬元，顯示七期成屋與預售之間已形成「價差斷層」。

目前，七期土地稀缺，高資產買方也更趨於理性，預售價格雖高，但成屋具備可見結構與即刻入住優勢，仍能吸引穩健型自住客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，目前房市受政策與資金雙重壓力影響，買方相對審慎，七期仍具「極端耐震區」優勢。整體土地開發趨近飽和，房市已走向「預售破百、商辦九字頭」格局。

目前整體交易結構的M型化更加顯著，一端是以價量取勝的剛性需求，一端是訴求品牌力、設計感與地段稀有性，不論哪一種類型都具有地段稀缺性，七期房市才能一直站穩市場高端價值帶。

其中，品牌建商聯聚建設「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」，每坪單價已突破三位數關卡；寶璽建設位於惠文路的「寶璽天讚」，近一年成交均價92.14萬元，穩居9字頭前段班；「遠雄琉蘊」均價維持在82.42萬元，意味著七期預售豪宅「地板價」至少從8字頭起跳，入主新市政中心的門檻大幅提升。

「寶璽天讚」由全球前三大的Nikken Sekkei建築事務所操刀設計，基地面積逾1,200坪，是市政核心內唯一面南、擁有超大棟距條件的超高層住宅案。目前每坪單價雖未破百萬，仍是2025年七期預售案中成交總額最高的黑馬，且是中台灣億元級交易之冠，該案規劃100至130坪大坪數產品。

預售價格不斷堆疊，成屋豪宅市場則出現價格斷層。2025年重啟銷售的「RM市政9號」，外觀由白派建築大師Richard Meier操刀，全棟147戶採單層130坪均質規劃，近一年實價登錄均價在57.54萬元。

地產專家認為，「RM市政9號」由普立茲克獎大師設計，且在市政路核心，目前價格相對親民，未來有補漲空間。尤其去年12月在多家銀行代表到台中見證重啟銷售後，據了解已有新的簽約戶。當七期預售屋每坪價格至100萬元以上時，成屋與預售每坪出現一倍價差，購買「看的到的成屋」相對划算。

七期漲勢並非豪宅市場獨有，金融業、北部建商、科技業分公司陸續也進駐七期商辦。隨著企業總部需求回流，預售商辦價格也和住宅價格呈現黃金交叉趨勢，台灣大道上「允將TST台灣之鑽」，成交均價衝上92.39萬元，超越部分預售豪宅案；「市政壹號廣場」站穩8字頭。