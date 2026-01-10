雷虎科技搶攻無人艇領域 未來瞄準突擊艇市場

快訊

中央社／ 桃園10日電
雷虎科技董事長陳冠如介紹雷虎所研製的海鯊號Seashark 800無人艇。圖／中央社
雷虎科技董事長陳冠如介紹雷虎所研製的海鯊號Seashark 800無人艇。圖／中央社

無人載具在俄烏戰爭的運用，改變世人對戰場的傳統認知。無人機製造商雷虎科技正積極投入無人艇研製，近期完成無人艇實戰化海上測試；董事長陳冠如表示，無人船是未來的新藍海，將研製半潛式無人船，瞄準突擊艇市場。

中央社記者日前造訪遊艇製造商科建鋁船，原以為船廠都會「靠海邊」，但科建鋁船的船廠卻設在桃園蘆竹的工業區內，在船廠入口處，可看見雷虎科技和科建鋁船的公司標誌並列。

走進廠間，馬上見到高達3層樓的2000噸級金屬沖壓機，正透過模具將鋁合金板沖壓成型。對於造船廠不靠海，陳冠如笑著說，科建鋁船是專門生產約8公尺長的工作船，這個尺寸可以裝進貨櫃，運輸銷往澳洲、紐西蘭等國家。

雷虎的專長是「天上飛」，陳冠如談及跨足「海上游」時解釋，雷虎是以遙控模型起家，約在5、6年前想往遙控船領域發展，初期設定以電動船為目標，當時科建鋁船有參與協助開發。

陳冠如指出，雷虎科技在2年前入主科建鋁船，而科建工作船的特色，是採一體成型的沖壓技術打造鋁合金船身，這與其他遊艇船廠多以玻璃纖維製作的方式不同，而雷虎目前所研製的海鯊系列無人艇，即是以一體成型的沖壓技術打造船身。

談及雷虎無人艇的研發，陳冠如說，動力來源原採電池輸出，但實際驗證後發現，無人艇的空間會被電池占去一大半、所剩餘裕不多，由於汽油的能源密度比較大、同重量所提供的動力遠大於電池，因此雷虎的無人艇最後決定以汽油引擎作為動力來源。

雷虎的海鯊號Seashark 800去年6月曾參與中科院「快奇專案」無人艇測試，且雷虎去年11月也在屏東大鵬灣，測試單一導控站同時操控6艘6公尺級海鯊號自殺式無人艇，成功完成實戰化海上測試。

陳冠如說，目前雷虎也和仁寶電腦合作開發三合一的通訊接收設備，既可以接收低軌衛星訊號，也能接收5G等訊號，而無人船領域是無人載具的新藍海，未來也將研製半潛式無人艇，達成無人載具應用於不對稱作戰的目標。

展望未來，陳冠如說，目前船廠內的沖壓機僅能製作8公尺長的船身，科建鋁船將購置5000、6000噸級的沖壓機，未來將能製作12公尺長的船體，也能承接突擊艇的製作。

陳冠如透露，雷虎目前無人艇的製作速度是「1週1艘沒問題」，並在嘉義大埔美工業區興建生產組裝中心和測試場域，未來將生產無人機和無人艇。

雷虎科技研製的6公尺級自殺式無人水面載具（USV）海鯊號SeaShark 600 Stealth。圖／中央社
雷虎科技研製的6公尺級自殺式無人水面載具（USV）海鯊號SeaShark 600 Stealth。圖／中央社
海鯊號SeaShark 800（前）是雷虎科技旗下的旗艦級自殺式無人艇，曾於2025年中科院舉辦的無人艇比武大會公開展示性能。圖／中央社
海鯊號SeaShark 800（前）是雷虎科技旗下的旗艦級自殺式無人艇，曾於2025年中科院舉辦的無人艇比武大會公開展示性能。圖／中央社

