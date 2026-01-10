「越南王」坐擁台中14.2公頃土地 第一案推神祕「客製化豪墅」

有「越南王」之稱的富美興集團，以子公司「和倫開發」進軍房地產，以罕見的客製化「豪墅社區」打頭陣，推出佔地面積達14.2公頃的台中大肚山百億大案「富域里山」，該案更導入頂級私廚服務，加入豪宅的軟實力競賽。

富美興集團總裁丁廣鋐表示，「富域里山」坐擁大肚山麓廣達14.2公頃的土地，但捨棄了高獲利的密集開發模式，僅規劃極低密度的豪墅社區，特別的是，該案走全面客製化的方式，土地銷售給客戶後，可以自行規劃興建，也可以委託公司操刀。

和倫開發總經理翁毓羚補充，該案可售土地面積從200坪到千坪以上，容積率100%，以200坪土地來說，約可蓋200坪建物，規劃興建60棟建物，樓高最高可達5到6層樓。目前該案銷售約一年，已售兩成，多數來自於台北市的企業主，都是看準可客製化、景觀等購入，而每位客戶的想法都不同，像是有客戶就有規劃打造網球場。

除了土地面積廣大，可坐擁美景外，和倫開發看準豪宅「軟實力」趨勢，以集團近期在台北開設預約制私廚「誰來吔 WHOSÉ」導入私廚服務，餐廳延攬了在業界數一數二以「挑剔難搞」著稱的溫國輝（Chef Wen）坐鎮。

丁廣鋐表示，這套經過台北嚴苛市場考驗的頂級餐飲體系，未來將完整引入大肚山社區的頂級會館中。這意味著，未來「富域里山」的住戶，不用舟車勞頓，在自家社區就能享受到溫國輝師傅團隊的精湛手藝。

翁毓羚表示，透過「誰來吔」展現了頂級生活的品味高度，也反映了台灣豪宅市場的整體趨勢，餐飲服務已成為不可或缺的指標，百家爭鳴的軟實力競賽搶攻大老闆的心，像是台中豪宅指標雙橡園開發，引進「頂粵吉品」餐飲團隊，提供一日六餐、頂級桌宴，甚至連禮賓接駁、專人洗車都一手包辦，以「酒店御邸」樹立品牌特色。

專家表示，對金字塔頂端客層來說，真正能觸動到的不再只是外在的輝煌，而是看不見、卻無所不在的「軟實力」，近年來各大頂級建商紛紛將戰場轉向服務與生活體驗，「私密」、「頂級」、「限量」成了關鍵詞。