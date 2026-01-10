都更案拆一半打住、網傳租客想分一杯羹 眼鏡行：我們沒那麼壞

台北市重慶北路一處都更基地，面積750坪，已包上圍籬，卻只拆一半，另一半一直不動。此一景像令不少人路過好奇，網路也熱議，不少人推測應是整合好了，又發生糾紛，因此暫緩拆除。

不過，真正原因是，其中一戶，雖然房東同意都更，但租客一直沒搬離，建商無奈，只好拆一半就打住。

此一都更案實施者為潤泰建設，基地位於重慶北路二段，近民生西路，就在朝陽公園正對面。

潤泰發言人陳柏宇表示，此一都更案歷經多年整合，地主已全數同意都更，但基地中間有1戶，因租客遲遲沒有搬離，安全考量，只拆除一半，公司現已依法啟動申請代拆作業。

他表示，此案預計最快今年動工、明年開案，不會因為租客與房東之間的問題而卡住。未來將興建1棟地上25層、1棟14層建物，推出中小坪數住宅。

房東已同意都更，但遲未搬走的眼鏡行，目前門口掛著「都更特賣，最後機會」，仍持續營業，網路上有網友指 ，眼鏡行租客想在都更分一杯羹，因此遲遲不搬。

不過，眼鏡行老闆娘接受記者電話採訪表示，「網路都亂講，我們沒那麼壞，是因為我們和房東有租賃糾紛，現在在打官司，等官司結束了，我們就會搬走。」