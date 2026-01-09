土方之亂 可寧衛吞商機 資金追捧

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳籃珮禎／台北報導

國土署在今年元旦起實施土石方全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝衛星定位系統，每個進出點以電子聯單申報，追蹤土方流向。業內人士指出，目前台灣僅可寧衛（8422）一家合法業者可以處理土石方，找不到其他合法處理廠。

可寧衛表示，不便回應特定法規對市場供需變動的議題。可寧衛股價自去年底起漲，至昨（9）日收盤39.05元，波段漲幅近六成。法人指出，隨著管理新制上路，市場對合規處理終點的要求顯著提升，具有高度技術門檻與特許執照的環保業者，展現較強的報價防禦力，是近期股價獲得資金追捧的背景因素之一。

國土署要求今年元旦起砂石車需加裝GPS追蹤土方流向，具合法處理代碼及大規模處理能量的廠房成為稀缺資源。消息人士透露，因土方去化困難，報價頻頻上漲，下游承包廠商清運成本大增，市場傳出，業主對承包商的經費直接提高三成，避免承包商虧本。

可寧衛為土方廢棄物清運龍頭，日前公布2025年12月營收3.46億元，月增10.3%、年減27.8%；第4季營收10.02億元，季減5.2%、年減22.7%；去年全年營收47.89億元，年減7.3%。2025年前三季稅後純益11.79億元，每股純益10.47元。

法人分析，隨合法去化管道需求倍增，可寧衛身為國內少數能處理複雜土石方的專業廠，其規模優勢吸引投資人。

