SCFI運價指數終止連三漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

運價指數終止連三漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（9）日出爐，指數微幅下跌8.93點至1647.39點，周跌幅0.53%，不過四大航線都上漲。

物流業者認為，本周是新年假期後第一周上班，市場需求較緩慢很正常，價格並沒有大跌，只是平盤附近盤整，下周報價才能看出來市場需求。就目前市場觀察，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線的運價仍面臨一定下修壓力，不過整體運價水準仍高於成本線，市場尚未出現明顯失序情況。

北美線價格表現強勁，遠東到美西運價每FEU40呎櫃)達2,218美元，較前一期上漲30美元，漲幅1.37%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,128美元，較前一期上漲95美元，漲幅3.13%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,719美元，較前一期上漲29美元，周漲幅1.71%。

