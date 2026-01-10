貨櫃三雄去年營收下滑 樂觀本月中旬需求升溫 小旺季商機可期

美國推出對等關稅後，2025年全球海運市場跟著大地震，運價波動幅度變大，三大貨櫃輪業者長榮 （2603）、陽明及萬海12月營收都較上月成長，但較前一年衰退；全球經濟轉變造成貨量及運價波動加大，2025年貨櫃輪業者長榮、陽明及萬海全年營收都較去年下滑。三家業者普遍認為，元月農曆年前小旺季出貨商機可期。

陽明12月單月營收132.4億元，月增4.1%，年減23.2%，全年營收1,637.53億元，年減26.5%。萬海航運12月合併營收120.79億元，月增11.2%，年減15.6%，全年營收1403.54億元，年減13.2%。

貨櫃三雄2025年營收表現

前一日公告的長榮海運2025年12月合併營收307.06億元，月增11.1%，年減19.6%；全年累計合併營收為3,790.44億元，年減18.2%。

陽明公司表示，短期航運市場表現，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平。預期1月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。

東南亞製造業活動持續擴張，東南亞區間航線變的更為活潑，中國大陸積極推動經濟刺激措施以支撐長期成長、美國減稅法案及對企業的激勵措施、更穩定的貿易政策可望促進經濟成長，預期2026年全球經貿發展將展現韌性並溫和成長。

萬海公司表示，整體市場氛圍樂觀且穩定，今年農曆春節與穆斯林齋戒月皆落在2月中旬，隨著各地工廠於節前集中出貨，預期1月將延續一波運量高峰。在供需結構尚屬平衡的情況下，運價可望呈現溫和上行趨勢。