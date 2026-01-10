快訊

華航年終+獎金上看十個月 初步拍板…一定比上個年度好

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導
華航年終獎金登上航空業冠軍寶座。聯合報系資料照
華航（2610）年終獎金登上航空業冠軍寶座。華航經營層昨（9）日與中華航空企業工會進行協商，年終獎金初步拍板，一定會比前一個年度好，也就是年終獎金再刷新紀錄；業界推估華航平均年終加計獎金可能突破十個月，相關細節仍靜待華航1月19日董事會同意才會正式公布。

工會也透露，雙方協商氣氛愉快；根據中華航空企業工會發給同仁的通知，年終獎金發放略高於去年、平均調薪3%，另再加發2萬元，調薪依相關規定辦理。

華航年終獎金及2026年展望
由於華航2025年前三季的獲利數字已經創下新高紀錄，勞資雙方協商定調年終獎金必須要比去年好；根據前一年度的年終獎金是平均6.6基數另加計相關獎金，今年平均基數將大於6.6個月，推估加計獎金就會突破十個月。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，累計2025年前三季稅後純益達122.5億元，年增8%，每股盈餘1.81元同締新猷，使得即將要公布的年終獎金也出現想像空間。

法人四大理由看好華航2026年營運展望，首先，不管是IATA還是波音、空巴兩大重量級的飛機製造公司，對於市場的預測都偏向樂觀；其次，國內政策推出還假於民，連假出國旅客不斷攀升；第三，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動；第四，華航的新機即將在2026年開始大量交機，新機加入為營運成長增添新柴火。

不只去年營收、獲利表現出色，2026年開春華航元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以東京、首爾為例，熱門時段來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比，漲幅達一倍。

