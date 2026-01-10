長榮航12月業績 飛出新高

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航（2618）2025年12月客運營收達126.76億元，貨運營收達53億元，合併營收達202.61億元，寫下歷史單月新高；累計2025年合併營收達2,203.33億元，創下歷史次高。

長榮航去年前三季EPS達3.43元，為史上次高紀錄，以獲利數字來推估平均年終獎金6.5個月；展望2026年受惠於政府還假於民利多加持，今年1、2月的訂位情況都非常好，東南亞及東北亞短天期旅遊人數明顯增加，隨著國內愛出國旅遊及各種企業都推出獎旅團，今年長榮航空有望再度盼到客、貨運雙好，進一步推升營收、獲利向上攀升。

長榮航空分析12月的客運營收表現，12月中下旬為長程線傳統耶誕假期旺季，北美及歐澳地區需求強勁，帶動整體載客率提升，其中歐澳出發航班載客率達九成以上；東北亞航線熱度不減，賞楓季遞延及進入滑雪旺季，整體訂位量明顯成長，載客率達九成以上。

至於貨運方面表現也很旺，受惠於聖誕節前及年底的補貨需求增加，市場上消費電子產品、成衣、電商網購、AI伺服器及半導體等出口強勁，帶動整體貨量與運價持續上揚，長榮航空將持續機動調整貨機運力及運用客機腹艙運能，推升貨運營收，整體貨運營收維持穩健表現。

