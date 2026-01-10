政府催生 台灣健康網路平台揭牌 將斥資18億元打造相關數據 AI 應用服務

政府催生成立的「台灣健康網路平台公司」昨（9）日正式揭牌，該公司未來將以18億元資本規模打造健康數據AI應用服務，初期透過健保署「健康存摺」爭取全台500萬民眾成為用戶，並要協助醫院、學研單位乃至長照發展生醫大健康未來。

台灣健康網路平台公司目前實收資本額3億元，股東包括緯創（3231）、可成、台達電、義隆電及瑞昱半導體等五家公司，近日將向國發基金提出申請，未來公司資本額將達到18億元。

台灣健康網路平台公司董事長楊泮池表示，台灣在AI硬體上是全世界第一，但在軟體與智慧醫療的發展上，雖然有很好的醫療制度，健康資料在實際應用上卻一直不夠友善，因此在智慧醫療的推進上，長期以來覺得很難追上世界。因此近年來行政院科技顧問會議一直在提出：我們需要一個一個「數據服務公司」來協助解決資料使用，進而服務國民，因此才會推動台灣健康網路的平台公司的成立。

台灣健康網路平台公司執行長蔡秉晃表示，公司發展的商業模式有三：一是由公司建立的「TwHealth Nexus」系統，以全球唯一識別碼（GUID）為底層技術，在「資料不離院（Data Never Leaves the Hospital）」的前提下，協助醫院與外界建立跨院、跨系統的資料整合。

這個系統必須在不暴露個人身分的前提下，符合GDPR、HIPAA等國際隱私規範，試圖在數據流通與隱私保護間建立可行平衡，打破長期困擾台灣醫療體系的「數據孤島」問題。

其次，台灣健康網路平台公司將爭取全台1,000萬人口的「健康存摺」民眾成為用戶，初期鎖定500萬用戶為目標，為這些民眾提供升級版個人化AI病歷資料庫；第三是利用公司建立的AI資料與模型，在去識別後提供二次利用，供產學研究單位及醫院使用，中長期將爭取與生技公司及跨國藥廠合作。

該公司已鎖定台中榮總、台大醫院等十多家醫學中心合作，目前也正在與美國醫療數據公司TriNetX洽談合作。楊泮池強調，平台將以建立「亞洲人RWD深度資料模型」為目標，協助台灣從半導體製造優勢，為未來十年亞洲智慧醫療市場競逐，提前卡位。