MAZDA ICONIC SP 概念跑車城市巡展 台中國家歌劇院登場

隨著2026台北新車暨新能源車大展圓滿落幕，MAZDA期望將這份「純粹駕馭樂趣」感動，從展覽館延伸至城市光景之中，在日常的場域與更多車迷相遇。品牌特別將MAZDA ICONIC SP概念跑車移師台中國家歌劇院，自9日起至18日展開限定巡展，讓參觀者在光影與線條的交織間，感受讓世界微笑的移動魅力。

台中匯聚了眾多普立茲克獎大師經典之作，天際線宛如國際建築美學的展演櫥窗，在這片建築群中，台中國家歌劇院以挑戰世界建造難度之最的結構奇蹟，確立了其難以企及的地位。

歌劇院由伊東豊雄大師親手擘劃，以無樑柱曲牆工法打破建築內外界線，透過仿生呼吸孔讓光影在空間中自由流動，同時結合輻射傳導冷卻地板的節能智慧空調設計，體現與自然共生的理念。

台灣馬自達表示，這份對光影流動與永續願景的追求，恰恰與MAZDA ICONIC SP概念跑車形成完美呼應—歷經27層塗層工藝打造的「紫羅蘭紅」專屬車色，在歌劇院流動的光影映照下，演繹出深邃且多變的視覺層次。

而車輛採用的多元環保能源轉子發電技術與使用複合再生材質的座艙，則與歌劇院的節能設計理念不謀而合，譜寫出人與自然和諧共生的未來篇章。

尤其在動力架構方面，MAZDA ICONIC SP搭載了MAZDA獨創的雙轉子增程電動系統，以轉子引擎作為發電來源，結合電動馬達驅動後輪，最大輸出可達370PS。

同時，憑藉轉子引擎輕量且結構緊湊特性，為車輛配置帶來高度彈性，進而實現低重心與前後50:50理想車重分配，成就 ICONIC SP精準操控與優異動態表現。

MAZDA ICONIC SP除了可透過再生能源為電池充電，轉子引擎亦具備對應氫氣與生質燃料等多種環保能源的拓展潛力，可作為發電來源的延伸應用，朝向實質碳中和行駛邁進。

座艙細節同樣依循此一理念，車室採用環保纖維及包含以廣島牡蠣殼製成的複合再生材質，不僅展露品牌於設計與工藝層面的長年積累，也體現MAZDA在堅守駕馭本質之餘，持續實踐永續移動藍圖的承諾。

台灣馬自達誠摯邀請民眾於巡展期間，前往台中國家歌劇院忘我廳 ， 一睹MAZDA ICONIC SP所展現的設計語彙與匠心工藝，以及品牌對永續移動與未來駕馭所描繪的藍圖。同時，凡於展區透過「MAZDA Taiwan」LINE官方帳號分享觀展體驗，即可獲得限量品牌贈禮，為美好時刻留下紀念。

另外，承接2025年的市場表現，台灣馬自達進一步將產品價值轉化為更貼近消費者的實際行動，特別於2026年1月針對2025年生產車型，限時推出「駕趣隨行」購車優惠，依車型與配額限量提供全車系最高7年原廠保固，其中主力休旅MAZDA CX-5指定車型，可享70期0利率與7年原廠保固雙重禮遇。

而旗艦七人座休旅MAZDA CX-90，除了同享 7年原廠保固外，另可享150萬元70期0利率。