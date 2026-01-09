雄獅、五福2025年營收告捷 看好旅遊熱潮續旺

快訊

中央社／ 台北9日電

疫後旅遊需求持續復甦，雄獅2025年營收突破新台幣300億元，創歷年次高，五福全年營收創新高。展望2026年，業者持續看好旅遊市場，受惠航空機位供給增加，以及假期增加等趨勢，預期出入境旅遊熱度不減。

雄獅公布2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%，顯示疫後旅遊需求全面復甦，調整產品結構後，仍延續強勁成長動能，創歷年次高。

雄獅指出，2025年前3季每股盈餘（EPS）13.31元，雖中國市場尚未恢復，營收仍超越疫情前表現，包括長程線、高端客製團及深度主題旅遊的占比持續提升，有效帶動客單價與毛利率升高。

展望2026年，雄獅表示，持續看好旅遊市場，且受惠航空公司機位供給增加及假期增加等趨勢，預期出入境旅遊熱度不減，市場規模仍有成長空間。

五福旅行社2025年營收87.6億元，年增15.8%，創新高，12月營收6.33億元，年增18.4%，主要受惠日本與韓國冬季旅遊暢旺、參團人數皆較2024年同期大幅成長，郵輪表現也亮眼。

展望後市，五福表示，2026年首季出境旅遊市場利多包含9天春節連假、部分大學長達65天史上最長寒假，農曆春節銷售熱度維持高點，訂單能見度已延伸至今年第2季，日圓匯率維持低位持續刺激赴日意願，助力日本旅遊產品銷售，五福除深耕台北、高雄出發市場，未來將積極強化台中出發產品線，搶攻中部旅遊市場。

五福表示，將持續擴大通路布局並招募人才，目前全台員工約550人，約為疫情前8成，今年預計再招募逾100名人力，鎖定業務、旅遊產品規劃人才，近期已啟動2026年實習生招募計畫。五福旅遊目前全台共有17個服務據點，今年第1季預計於新北三峽、桃園中壢再各開1間新門市。

