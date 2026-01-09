政策倉促上路...土方之亂引爆停工潮 公會痛批「根本叫建商去死」

全台爆發土方之亂，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日表示，元旦上路的「營建剩餘土石方全流向管制」無配套措施，導致土方無處可倒，央行又限期18個月開工，加上房市受到信用管制買氣低迷，讓建商面臨倒閉困境。理事長吳國寶更直言「這根本是叫我們直接去死了！政府別再裝聾作啞。」

為遏止不肖業者不實繞場，虛偽申報土石方數量等情況，政府今年1月1日起實施的「營建剩餘土石方全流向管制」，要求砂石車加裝GPS，土資場要有電子聯單，以利追蹤後續土方流向。

不過，全台現有1.5萬台砂石車，但業者去年10月才得知新法即將上路，使得多數運輸業者來不及申請GPS，目前合法裝好GPS的砂石車約3,000多台，間接引爆了土方無處可倒的「土方之亂」危機。

吳寶國表示，營建剩餘土石方全流向管制立意良善，但在土資場、棄土場量能嚴重不足、地方政府配套尚未完備的情況下貿然上路，實務現場早已全面失序。

由於合法收土場域不足，土石業者紛紛拒收，導致營建工程無法推進，許多公共工程與民間建案同步停擺，實務上已形同一場人為製造的「土方之亂」。

吳國寶痛批，政府一方面高喊國土永續與環境治理，另一方面卻忽略產業運作的基本現實與時間成本，以錯誤的政策節奏重創產業根基。建築業並非不願意接受管理，而是無法承受毫無準備、沒有緩衝期與退場機制的政策試驗。若政府持續充耳不聞，最終承擔後果的，不只是建商，而是購屋民眾、地方建設與整體經濟。

針對相關問題，公會建議，政府立即暫停「營建剩餘土石方全流向管制」，並將原訂於115年實施的時程延後四年至119年，將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制，避免問題持續惡化。